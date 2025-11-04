Loterías impulsa la concentración de la presentación de los Equipos Nacionales de Mushing en Madrid

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Nacional de Mushing Loterías ha podido concentrarse en Madrid durante los días 27 y 28 de octubre gracias al apoyo de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en un evento en que pudieron compartir impresiones, realizar sesiones formativas, así como llevar a cabo una jornada específica de psicología del rendimiento, según un comunicado.

Estos días estuvieron marcados por la presencia del actual campeón del mundo de la disciplina, César Castaño (CCGC-FCEH), que conquistó la medalla de Oro en el IFSS de Wisconsin (Estados Unidos) en la categoría de Bikejoring junto a su perro Vinner.

Asimismo, dentro de esta concentración también se encontraban representados el resto de deportistas del combinado nacional que representarán a nuestro país competirán a nivel nacional e internacional: Javier Ruiz (CDTHM-FDICYL), Carla Mas (CCGC-FCEH), Julia Salvado (ACADE-FGDI), Iker Ozkoidi (CDCN-FNDI), Javier Sánchez (GOSAR-FCEH), Esdras Menéndez (CDCB-FDICYL) y Valeria Batire (KCE-FGDI).

Todos ellos, junto a César Castaño, compartieron vivencias, experiencias y objetivos de cara a esta temporada clave con competiciones de muy alto nivel. Por ejemplo, el Campeonato de España Loterías de Mushing Sprint y Media Distancia en Ólvega, en Soria, y la Copa de España Mushing de Loterías con la 2ª edición del Tierras de Buñuel, en Navarra, ambos patrocinados por SELAE.

En el ámbito internacional, los Mundiales de Nórdicos en tierra, en Maserada sul piave (Italia) y los de nieve en Rotunda (Rumanía) serán los escenarios clave. En la concentración, también se encontraban Eva Sanz, responsable el área de Mushing en RFEDI y Rodrigo Alonso, miembro del comité de Mushing nacional.

Para la propia Eva Sanz, "el apoyo de Loterías es fundamental", porque les da "el empuje para que el Mushing tenga el recorrido que tiene, no solo esta temporada, sino de otras campañas anteriores que siempre ha estado aportando positivamente al deporte".

"Es un privilegio que estén confiando y apostando por nosotros temporada tras temporada. Sobre la concentración, se trata de una oportunidad única de coincidir todo el equipo de Mushing Loterías, con el resto de deportistas de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y del 'staff', de convivir, relacionarnos y aprovechar las sinergias de todos. Empezamos la temporada con mucha energía e ilusión y, sobre todo, muy optimistas por cómo hemos empezado con César como campeón del mundo", agregó.

Durante la jornada del 27 de octubre tuvo lugar una charla ejercida por la psicóloga, 'coach' y formadora de RFEDI, Cristina Illán, para todos los 'mushers' del Equipo Nacional. En ella se quiso remarcar el vínculo que ha de unir a todo el equipo, así como mostrar técnicas y aplicaciones que pueden desarrollar en pruebas y eventos de alto nivel en momentos difíciles y de tensión.

Dentro de la concentración de los Equipos Nacionales de Mushing Loterías, el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español (COE) acogió la presentación global de todo el combinado nacional, incluido los de esta disciplina.

En el evento, con un gran número de personalidades como, por ejemplo, el presidente del COE, Alejandro Blanco, se destacó el gran papel del Mushing en España, el apoyo de Loterías y el hecho de conseguir el primer oro para la RFEDI en esta temporada 2025-26 de la mano de César Castaño en Wisconsin.