Loterias renueva su alianza con la RFEDI y su compromiso en por el crecimiento del Mushing

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) renueva su alianza con la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) por el crecimiento del Mushing nacional con la clara intención de tener una gran proyección internacional.

Loterías patrocinará la concentración de la presentación de los Equipos Nacionales de Mushing que tendrá lugar entre el 27 y 28 de octubre en Madrid, donde se llevarán a cabo unas jornadas de rendimiento con los integrantes del Equipo Nacional de Mushing de RFEDI. Asimismo, abanderará dos pruebas en el ámbito nacional como son la Copa de España Tierras de Buñuel y los Campeonatos de España de Sprint y Media Distancia de Ólvega.

Así, Loterías se destaca en la proyección del Mushing a nivel nacional e internacional, siendo patrocinador oficial del Equipo Nacional de Mushing de la RFEDI. Esta disciplina cuenta con más escenarios y practicantes y que busca hacerse un hueco con eventos de gran nivel nacional e internacional. Gran parte de este mérito lo tiene SELAE gracias a su contribución y apoyo durante los últimos años a todo este ecosistema deportivo en el que, en cada prueba, se juntan alrededor de 300 mushers.

Destaca su colaboración directa este año en la Copa de España Mushing de Loterías con la 2ª edición del Tierras de Buñuel, en Navarra, y el Campeonato de España Loterías de Mushing Sprint y Media Distancia en Ólvega, en Soria. Estos eventos tendrán lugar del 22 al 23 de noviembre y del 6 al 8 de diciembre respectivamente.