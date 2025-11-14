Luis Moya: "Algún día me veréis en un rally con Carlos Sainz en un coche clásico, nos apetece a los dos"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El excopiloto de rally español Luis Moya avanzó que "algún día" compartirá un rally con Carlos Sainz, con quien fue dos veces campeón del mundo de WRC, "en un coche clásico", una experiencia que les "apetece a los dos", en el regreso de una pareja icónica porque son dos "polos opuestos" que "se atraen".

"No lo echo de menos (competir), porque lo hice muchos años. Estuve 15 años profesionalmente. He disfrutado muchísimo, me lo he pasado muy bien, y no quita que algún día probablemente me veáis con Carlos subiendo en un coche clásico, porque nos apetece a los dos. Tengo una magnífica relación con él, nos queremos mucho, y supongo que un día haré un rally con él", comentó en una entrevista a Europa Press en un evento de Volkswagen, marca de la que es embajador.

Moya es uno de los copilotos más laureados de la historia del Mundial de Rallies, compartiendo casi toda su carrera de década y media con Carlos Sainz, junto al que se proclamaron campeones del mundo en 1990 y 1992 con un Toyota Celica. Precisamente, el primer título fue "impresionante" y lo recordará "siempre" por el recibimiento en Madrid.

"Lo celebramos como en normal y lógico, pero me levanté por la mañana y dije, 'tampoco ganar el Mundial me ha cambiado mucho la vida'. Pero cuando aterricé en España, que además entonces España no triunfaba en el mundo del deporte como ahora, venía el autobús de la Federación con el presidente, el aeropuerto lleno de gente, con banderas españolas, motos, coches, todos tocando la bocina", recordó.

Y también triunfaron por la pareja Sainz-Moya se convirtió en icónica para el público, porque eran "muy diferentes". "Las personas diferentes se atraen, los polos opuestos se atraen, y es lo que nos pasa a nosotros. Yo soy más hablador, él es más reservado", dijo. "Pero, sobre todo, por el talento extraordinario que tiene Carlos. No para conducir, porque eso se le supone un deportista de élite, sino, para desarrollar un coche", elogió.

"Él fue escogido durante la pandemia por WRC como el mejor piloto de la historia del Mundial, por delante de Sébastien Loeb, por ejemplo, que ganó 9 Mundiales, y Carlos dos. ¿Por qué? Porque Carlos, donde ha estado o ha ganado él o ha hecho un coche ganador. Es extraordinario", alabó.

Sin embargo, siempre tuvo claro que no iría al Dakar, pese a que el propio Sainz se lo propuso. "Él me decía, 'Luis vamos a ir al Dakar', y dije 'no, no'. Yo nunca quise ir al Dakar. Lo de Carlos no es muy normal, tiene 63 años y sigue compitiendo al máximo nivel, porque ahora va a ir al Dakar el año que viene y va como favorito", comentó.

"A mí me había llegado ya el momento, ya tenía 42 años cuando dejé los rallies y yo creo que ya fue suficiente. Ahora no me importaría nada, y de hecho lo haremos en algún momento seguro, subirme a un coche y hacer algún rally. Pero el Dakar nunca me atrajo mucho", insistió.

Y es que lo que le llama la atención al gallego, de 65 años, "es el deporte". "He competido en triatlón, en natación, hago de 2.000 a 2.500 metros cada día, por las mañanas entreno, hago rodillo en la bicicleta, hago elíptica, hago pesas... Hago mucho deporte", reveló, lo que compagina con su rol de embajador en Volkswagen.

"Me gusta mucho, me lo paso muy bien porque soy parte de Volkswagen, llevo desde el 2012-2013 con ellos. Me gustan mucho los eventos, sobre todo la gratificación que tenemos de saber que la gente sale conduciendo mejor y que todos los que vienen aquí, te diría el 100%, el 99,9%, sale con una sonrisa de oreja a oreja, porque se divierten y aprenden", concluyó.