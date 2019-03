Lydia Valentín: "Arrastro un poco el gran 2018, pero este es un año muy duro y hay que ir paso a paso"

Publicado 14/03/2019 16:09:51 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La halterófila Lydia Valentín reconoce tener "sensaciones muy buenas" de cara al Campeonato de Europa del mes de abril, su primera gran competición de un 2019 que se presenta "muy duro" por ser preolímpico y que afronta "paso a paso" pese a haber vivido "un gran" 2018.

"Las sensaciones son muy buenas. Realmente el año pasado fue un año increíble en el cual gané todo y por eso también arrastro también un poquito el gran año que tuve el año pasado. Pero bueno, al final hay

que ir paso a paso, poquito a poco porque es un año que sabemos que es muy duro también y ya clasificatorio para Tokyo 2020", comentó Valentín.

La leonesa subrayó que está preparando "como siempre con mucha constancia y con mucho trabajo" porque es como tiene claro que "se consiguen las cosas", y advirtió de que, a falta de 25 días para la cita, está "en un periodo un poquito más tranquila de lo normal". "Hace unas semanas me infiltré de una pequeña molestia que estuve arrastrando desde el Mundial y demás, pero como siempre trabajando duro y con ganas de que llegue ese Europeo", añadió.

La campeona olímpica en Londres 2012 realizó estas declaraciones este jueves como embajadora de la campaña 'Felices sueños', de Philips y la Sociedad Española del Sueño, y centrada en mejorar los hábitos de descanso.

"Si tú no descansas, no vas a regenerar tu cuerpo de nuevo, y si tú no regeneras tu tejido y no descansas lo suficiente, al día siguiente no vas a poder hacer una buena sesión de entrenamiento. Es importantísimo el dormir", admitió la halterófila a la que le quitan el sueño "los nuevos objetivos". "Intento que me lo quiten por el día para llegar a la noche y poder realmente soñar con ellos", remarcó.

Sobre la colaboración con esta campaña, Valentín confesó que se siente "totalmente identificada". "Yo creo que es muy importante el sueño siendo deportista de alto rendimiento. Es muy importante

descansar bien, no tanto dormir muchas horas, sino lo que duermes que sea totalmente eficaz y eficiente", apuntó.

"La campaña va muy de la mano de lo que yo siempre reivindico, vida saludable, alimentarse bien, hacer deporte y sobre todo, muy importante, dormir bien. Es lo más normal, pero muchas veces no le damos la importancia y de hecho pensamos que dormir nos quita horas para hacer otras cosas y creo realmente que no", agregó la leonesa.

La triple medallista olímpica aseguró que "normalmente" duerme "bien" porque intenta mantener "siempre la misma rutina". "Me suelo

acostar y levantar siempre a la misma hora, y hago cosas para conciliar

el sueño. Cuando hacemos entrenamientos con tanta carga, después tenemos que relajar nuestro cuerpo y ahí nos puede llegar a costar un poco. Entonces intento tomarme infusiones relajantes, desconectar un poco de todo, mente en blanco, leer, nada de aparatos que realmente hagan que no pueda conciliar bien el sueño", concluyó.