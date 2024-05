Madrid apela a "una pista mágica y con una historia que no se compra" para acoger el Global Champions Tour

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid ya ha iniciado la cuenta atrás para acoger la próxima semana, entre el 16 y el 19 de mayo, la quinta parada del Longines Global Champions Tour, en "una pista mágica" como la del Club de Campo Villa de Madrid, de las más apreciadas por los jinetes de este prestigioso circuito de saltos y "con una historia que no se compra".

Así lo expresó Álvaro Arrieta, presidente de Oxer, organizadora de un evento con mucha tradición y que está dentro del Longines Global Champions Tour desde 2013, durante la presentación de la prueba este viernes en el Palacio de Cibeles de Madrid.

"Sacamos mucho pecho cuando estamos por el circuito dando vueltas por el mundo presumiendo de que España es una de las mejores sedes del circuito, no hay otra ciudad europea que tenga el nivel de eventos hípicos de Madrid, que pelea cabeza con cabeza con Londres, que tiene problemas con el 'Breixit'. España es el destino número uno de la competición en Europa", indicó.

El directivo remarcó que los organizadores del circuito les han pedido para esta edición que haya cuatro jornadas, con unos entrenamientos libres el jueves 16 en "esa pista maravillosa del Club de Campo". "El circuito cuenta con ubicaciones increíbles, pero Madrid tiene el Club de Campo, que aparte de ser la mejor instalación hípica de España, es la mejor fija que alberga el circuito", aseguró.

"Podríamos preguntar a los jinetes y sus equipos y dirían que es en la que mejor están los caballos, con la central más grande, con más pistas para entrenar y dónde te sientes deportista de elite. Es una pista mágica y con historia, que eso no se compra", añadió el CEO de Oxer que dejó claro que este es "un evento absolutamente consolidado" después de firmar 5 años más con Madrid y que la venta de entradas "va muy bien".

En esta cita estará el número uno del ranking mundial, el español Eduardo Álvarez Aznar, que en la capital ha subido seis veces al podio, siendo segundo en 2018 y tercero en 2016. "Madrid es uno de mis objetivos principales y es un concurso muy importante para mí porque es dónde empecé a montar y en una pista donde te sientes realizado como jinete", apuntó.

Para el madrileño, esta cita "es uno de los momentos más especiales del año", en la que además tendrá "un extra más" al llegar como líder, por lo que pretenderá "hacerlo mejor que otros años" a lomos de 'Rockefeller de Pleville Bois Margot', un caballo de 19 años. "Es increíble que con esa edad pueda seguir saltando", confesó el jinete, que no duda que puede ser el caballo que podría llevar a los Juegos Olímpicos de París.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Hípica, Javier Revuelta, cree que este Longines Global Champions Tour de Madrid es uno "de los grandes acontecimientos del año" en la ciudad y que para la hípica española es "extraordinario". "Será una piedra de toque para la puesta a punto para los Juegos. La preparación del equipo de saltos pasa por este concurso, que va a dilucidar quién está más en forma para representar a España", recalcó.

El dirigente advirtió también que este evento "aúna el aspecto deportivo, que es una parte fundamental, y también el económico porque el mundo del caballo es una industria que mueve muchísimo dinero al año y crea muchos puestos de trabajo". "Y como toda gran competición, no sería posible sin sus patrocinadores, especialmente el Ayuntamiento que hace posible que se celebre", sentenció.

ALMEIDA: "QUEREMOS SER AGRADECIDOS CON LOS QUE CONFIARON EN MADRID"

Precisamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida cerró esta presentación de un evento que evidencia una vez más que la ciudad "está de moda". "Somos capaces de atraer grandísimos eventos nacionales e internacionales como la F-1 en 2026, la Gala de los Laureus o el Mutua Madrid Open, y también queremos ser agradecidos con los que confiaron en nosotros hace unos años como este circuito, Oxer y la RFEH", afirmó.

El edil también incidió en las "instalaciones maravillosas" del Club de Campo Villa de Madrid y del valor de la hípica para combinar "la práctica deportiva y el rendimiento económico". "Es una oportunidad extraordinaria para todos los madrileños para poder disfrutar de los mejores jinetes del mundo, sobre todo con uno de los nuestros como Eduardo. Vamos a ver si puedes ganar, pero estaremos igual de orgullosos si no, y seguro que estarás también en Paris", resaltó.

"El compromiso de Madrid y el Club de Campo Villa de Madrid no es sólo por lo que hemos hecho sino por lo que seguiremos haciendo por los próximos cinco años. Queremos seguir siendo el mejor lugar para este circuito y esto no sería factible sin el trabajo del Club de Campo, el mejor en términos de instalaciones deportivas que hay en España", expresó. "Yo no descarto acercarme al 'Pony Park', pero espero poder estar allí los tres días", concluyó en tono bromista.