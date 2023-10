María Herrera cree que el Mundial Femenino puede ayudar a alcanzar la "élite" a las mujeres

La piloto toledana se plantea disputar el nuevo campeonato en 2024-25



MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piloto de motociclismo María Herrera ha comentado, tras el anuncio de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Dorna Sports de la organización del primer Campeonato del Mundo de Motociclismo Femenino, que puede "sentar las bases" para que las mujeres "tengan más opciones" de alcanzar la "élite" en el motociclismo.

"A lo largo de mi carrera, me he enfrentado a grandes desafíos debido a la falta de apoyo y patrocinio. A pesar de mis logros, no ha sido fácil conseguir el respaldo necesario para avanzar en mi carrera. El camino ha sido y sigue siendo duro, pero estoy decidida a allanar el camino para las futuras generaciones de mujeres piloto. Por ello, espero que el nuevo Campeonato del Mundo de Motociclismo Femenino ayude a cambiar esta situación y ofrezca más oportunidades para todas las mujeres en este deporte", ha señalado la piloto española.

María Herrera, una de las figuras más destacadas en el mundo del motociclismo femenino en España, se plantea ser una de las pilotos integrantes de la parrilla de salida de este nuevo campeonato a la espera de considerar diversas oportunidades competitivas para la temporada 2024-25.

Herrera, primera mujer en ganar una carrera en el Campeonato de España de Velocidad en 2013, es un referente en el mundo del motociclismo y un ejemplo de determinación y éxito en un deporte históricamente dominado por hombres.

Esta nueva competición tiene como objetivo ampliar las oportunidades para las pilotos en el motociclismo de élite gracias a un entorno en el que puedan construir una carrera profesional viable. Un campeonato que comenzará en 2024, contará con 22 pilotos y constará de seis citas, desarrollándose junto con el Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike.

María Herrera ha competido en el Campeonato Mediterráneo de Velocidad, el Campeonato de España de Velocidad, y el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la clase de Moto 3. Con tan solo 15 años, se coronó campeona de la temporada 2011 del Campeonato Mediterráneo de Velocidad. En las últimas temporadas, ha demostrado su versatilidad participando en la edición inaugural de la Copa del Mundo de MotoE, así como compitiendo en el Mundial de Supersport, donde conquistó el título nacional de féminas en 2020 y 2021, ganando la categoría de Supersport en las 24 horas de Catalunya 2022.