María Manzanero y Sergio Ibáñez, oro en el Europeo de Judo Paralímpico, y bronce para Marta Arce

De izda a dcha: Marta Arce, Sergio Ibáñez y María Manzanero con sus medallas en el Europeo 2026 - ONCE

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española arrancó este viernes con fuerza el Campeonato de Europa de Judo para Deportistas con Discapacidad Visual que se está disputando en la ciudad alemana de Heidelberg gracias a los oros de María Manzanero y Sergio Ibáñez, y al bronce de Marta Arce.

Según informó la ONCE en nota de prensa, la madrileña Manzanero, judoca ciega, fue la primera en conquistar el título continental en la categoría J1-52Kg, tras vencer en la final por 'Ippon' a Aminat Omarova, que competía bajo bandera neutral.

Este es el primer oro continental para la joven deportista de 22 años de edad, que viene de superar una operación de ligamento cruzado y de regresar a la competición con tres medallas en el circuito internacional.

La otra gran alegría del viene la dio Sergio Ibáñez en J2 -70 Kg. El aragonés, plata paralímpica en 2021 en -66 kilos, se impuso igualmente por 'Ippon' al turco Recep Ciftci, y se colgó su primera medalla de oro europea tras los bronces continentales conquistados en Róterdam (2023) y Génova (2019).

Finalmente, la veterana judoca vallisoletana Marta Arce continúa engordando su palmarés tras colgarse el bronce en la categoría de J2 -60 Kg al vencer por 'Ippon' en el combate por el tercer escalón del podio a la georgiana Ketevan Giligashvili, para repetir el premio del año pasado.

Durante esta primera jornada de competición también destacó el debut de la joven Elsa Lukun Hernández (J1 -52Kg), que con apenas 15 años, terminó en el quinto lugar, mientras que también compitieron Omar Tohuami (J1 -70kg), Norberto Tuñón (J1 - 81kg), y Álvaro Gavilán (J2 -81kg), que regresaba a la alta competición tras varios años apartados de ella y después de superar la última fase de su clasificación visual.

Este sábado se celebrará la segunda jornada de este Europeo, en la que también habrá representación española con Íñigo Gerbolés (J2 -95kg), María Campos (J2 +70kg) y Rodrigo Suárez (J1 +95kg).