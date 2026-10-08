María Pérez: "El oro en Los Ángeles es por lo que me levanto todas las mañanas motivada"

1116910.1.260.149.20261008124003 La atleta española María Pérez. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española María Pérez reconoce que conseguir la medalla de oro en la categoría femenina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es por lo que se levanta "todas las mañanas motivada", ya que es "la única medalla" que le falta en un palmarés excelso en el que destacan cuatro oros mundiales, dos europeos, un oro olímpico junto a Álvaro Martín y una plata olímpica.

"El oro olímpico en Los Ángeles es mi sueño y por lo que me levanto todas las mañanas motivada para seguir trabajando. Pero si no lo gano, tengo ya un oro olímpico de la manera que muchos desearían tener, que es con un amigo y un compañero como Álvaro Martín. Lo que viví ahí no lo va a cambiar", confiesa la vigente campeona del mundo y Europa de marcha en las distancias de media maratón y 20 kilómetros, respectivamente, en una entrevista concedida a Europa Press.

María Pérez reconoce que "el oro en categoría femenina" es su principal objetivo porque es "la única medalla" que le falta. "Trabajaré para ello. Si llega, pues ha llegado y estaré ilusionada y contenta, pero si no llega, tampoco me voy a obsesionar, porque una de las cosas clave de la salud mental es no obsesionarse por objetivos", añade.

La de Orce reconoce que está "muy bien" y que lleva "unos años muy buenos". "Hay que seguir con esa racha. Este año se estrenaba la nueva distancia olímpica, la media maratón, y es algo diferente. He competido este año un poquito menos y sigo adaptándome a ese kilómetro casi 100 metros más que hay de diferencia. Estoy con ganas e ilusión, pero teniendo en cuenta que viene gente joven y que no será fácil estar en Los Ángeles", apunta.

La andaluza explica que pese al cambio de distancia, la preparación está siendo "muy similar". "Cambia sobre todo en que tu cabeza, en el km 15 piensa, antes pensaba que le quedaban otros 15, y ahora quedan 6. A veces me equivoco cuando cojo los kilómetros. Pero la verdad es que está siendo emocionante y motivante. Eso sí, hay que mantener esa chispa de velocidad, que es algo que con la edad se va perdiendo", subraya.

Peréz también habla sobre mantener la motivación después de haber ganado tanto: "Mucha gente piensa que cuando lo tienes todo, todo es mucho más fácil. Al final es todo lo contrario, cuando no lo tenía más motivación en el sentido de que no necesitaba buscar otros retos. Ahora tengo retos diferentes como superarme día a día. Intento mejorar el tiempo en algún entrenamiento".

Además, destaca la importancia de tener a su "ídolo" como rival en la figura de Antonella Palmisano, con la que comparte entrenamientos. "Parte de la María que lo ha conseguido todo y mi motivación, es gracias a que otra persona me motiva. A veces me hace superarme en entrenamientos que yo pensaba que era imposible. Me están haciendo una mejor persona, que es lo que no hay que olvidarse de los deportistas", recalca.

En cuanto al debate de si es o no la mejor atleta española de la historia, prefiere no opinar, ya que eso lo deja para "los medios de comunicación". "Yo sigo siendo la misma persona, que hace la misma rutina, no me creo más que nadie. Hasta que no me retire, no lo sabré. A veces tengo ese lado pasotilla que me hace buscar mi objetivo y olvidarme del resto. Lo que opinan los medios de comunicación o la sociedad no es algo que me haga creérmelo", señala.

Por último, explica que evadirse de "los problemas de la sociedad" es algo que le sirve para no sufrir mentalmente. "Una de las cosas que hago es quitarme las redes sociales unos meses antes de competir. Creo que es uno de los mejores métodos para evadirse un poco de las redes sociales, que al fin y al cabo es lo que está más cerca a nosotros", concluye.