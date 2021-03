Mario Mola 'ficha' como embajador de ASICS

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español Mario Mola, 3 años consecutivos campeón del mundo ITU y que busca esta temporada la clasificación para sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio, ha firmado como embajador de la multinacional japonesa de material deportivo ASICS.

Iniciado en el mundo de la natación, Mario Mola debutó en triatlón con 15 años y desde entonces no ha parado de cosechar títulos. Mola ha ganado 7 medallas en campeonatos del mundo y una medalla de bronce en los europeos, además de ganar 16 pruebas de las World Triathlon Series.

El director de Sports Marketing de ASICS, Olivier Mingon, indicó que el fichaje de Mario Mola es una "verdadera inspiración". "Estamos muy orgullosos que forme parte de nuestro equipo. ASICS en una compañía con un claro propósito, fuertes valores y compromiso con la innovación. Junto a Mario, continuaremos trabajando nuestro desarrollo e innovación para apoyar a los atletas tanto en su rendimiento como en su protección", dijo.

Por su parte, Mola se declaró "muy feliz" por formar parte del equipo ASICS. "Es una marca con una amplia gama de zapatillas de running y de gran calidad. Estoy deseando correr con sus innovadores modelos, seguro que será un éxito. ASICS es una marca que siempre he apreciado por su filosofía, sus valores y su pasión, es algo que siempre he apreciado mucho. Combinar las 3 disciplinas en que consiste el triatlón, me ayuda a encontrar un equilibrio entre mi cuerpo y mi mente, lo que es fundamental para mi día a día", comentó.

El nuevo embajador de ASICS señaló que su principal objetivo para 2021 son los Juegos de Tokyo, pero que también participaré en alguna prueba de las Series Mundiales y el Campeonato de Europa en Valencia. "Y me hace muy feliz hacerlo de la mano de ASICS", apuntó.