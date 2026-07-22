El martes supera por primera vez al lunes como la jornada con más entrenamientos en Distrito Estudio. - DISTRITO ESTUDIO

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El martes se ha convertido, por primera vez, en el día con mayor asistencia a las clases de entrenamiento funcional en España, al concentrar alrededor del 22% de las reservas semanales y superar al lunes (20%), según datos de Distrito Estudio recogidos tras analizar los hábitos deportivos de sus más de 6.600 socios de sus 16 boutiques deportivas.

Asimismo, las cifras de la compañía reflejan que uno de cada cuatro usuarios mantiene su rutina de ejercicio durante el fin de semana. Tras el martes, el miércoles representa aproximadamente el 19% de las reservas y el jueves el 18%, mientras que el viernes continúa como la jornada con menor actividad.

Por su parte, la distribución semanal resulta especialmente visible entre las mujeres, quienes representan el 72% de los clientes de la cadena. En cuanto a las franjas horarias, las clases programadas antes de las 8.00 horas son las que más han crecido durante el último año, impulsadas por personas que prefieren ejercitarse antes del horario laboral, mientras que los tramos de última hora de la tarde mantienen una evolución estable.

A su vez, los mayores de 50 años se han posicionado como el colectivo más constante de la firma, con una media de 3,4 entrenamientos por semana. Por otro lado, la compañía ha constatado que los usuarios que entrenan tres o más veces por semana presentan índices de permanencia superiores.

Además, su consejero delegado y fundador, Ernesto Rojas, ha explicado que tras años observando un "fuerte efecto lunes", actualmente se registra un comportamiento "mucho más maduro" en el que los clientes reparten mejor las sesiones y entienden el ejercicio como parte de su estilo de vida.

La firma ha detallado que este cambio se traslada también a la forma de ejercitarse, mediante la combinación de disciplinas como 'Bootcamp', 'Strength', D45, Yoga, Pilates o WOD para alternar el trabajo de fuerza, movilidad, resistencia y recuperación.