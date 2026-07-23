Archivo - El Medio Maratón Ciudad de Soria supera los 500 inscritos y busca su récord de 'finishers'. - MEDIO MARATÓN CIUDAD DE SORIA - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición del Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón, que se disputa el 26 de septiembre, ha superado los 500 inscritos a dos meses para su celebración, y busca el récord de corredores que finalicen la prueba, según anunciaron este jueves los organizadores.

En concreto, la organización de la carrera ha fijado el objetivo de superar, por primera vez desde 2019, la barrera de los 415 corredores que completaron el recorrido, cifra que se mantiene como el récord de la prueba previa a la pandemia.

En la edición del pasado año, un total de 379 atletas lograron finalizar los 21,097 kilómetros. Asimismo, la prueba corta del evento, el 5K Fermín Cacho Caja Rural, se ha aproximado a la barrera de los 200 participantes.

Para esta distancia, la organización ha estimado un incremento significativo en el volumen de solicitudes a lo largo de las próximas semanas del periodo estival. Desde la dirección de la carrera han destacado las características de la cita de 5 kilómetros, de la que han resaltado su trazado rápido y accesible, así como sus precios competitivos.

La jornada del 26 de septiembre se completará durante el horario matinal del sábado con la disputa de las Carreras Infantiles Joven IN. Esta actividad complementaria busca dar cabida a deportistas de diversas edades y niveles en la que la organización ha calificado como la gran fiesta del atletismo soriano.