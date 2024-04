El medio maratón de Pekín descalifica al chino Jie He y a los tres corredores que aparentemente le dejaron ganar

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización del medio maratón de Pekín ha descalificado al vencedor de la prueba, el atleta chino Jie He, y a los tres corredores africanos que aparentemente le dejaron ganar en los últimos metros tras una investigación sobre el polémico final de la carrera del domingo.

Los organizadores de la prueba señalaron este viernes que las imágenes de vídeo mostraban que los kenianos Robert Keter y Willy Mnangat y el etíope Dejene Bikila se habían frenado "deliberadamente" poco antes de la línea de meta y habían hecho señas a He para que les adelantara.

El atleta asiático cruzó primero la línea de meta. Los vídeos del polémico final se hicieron virales en redes sociales y muchos usuarios sugirieron que la carrera estaba amañada.

Los organizadores afirmaron que cuatro corredores habían sido contratados como 'liebres' y no como corredores de élite por el principal patrocinador de la carrera. No estaban registrados como 'liebres' ni identificados como tales en sus dorsales, y uno de ellos no llegó a la meta.

He ganó la carrera en una hora, tres minutos y 44 segundos, sin mejorar el récord de China. Es el mejor corredor de ruta del país, posee el récord nacional de maratón y ganó la medalla de oro de maratón en los Juegos Asiáticos del año pasado.