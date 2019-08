Miriam Casillas finaliza 13ª en el test olímpico de Tokio recortado por el calor

Publicado 15/08/2019 10:53:58 CET

Miriam Casillas Garcia (Spain) during the 2019 Madrid ITU Triathlon World Cup, qualifier for the olympic games on May 5, 2019 in Madrid, Spain - Photo Arturo Baldasano / DPPI - Arturo Baldasano / DPPI / AFP7 / Europapress

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) - La triatleta española Miriam Casillas ha sellado la decimotercera posición en el test oficial para los Juegos Olímpicos celebrado la pasada madrugada en Tokio, donde el triunfo ha sido para la bermudeña Flora Duffy tras la descalificación de las dos primeras clasificadas. La primera noticia llegó antes de la propia prueba, ya que la organización decidió recortar a cinco kilómetros el segmento a pie debido a las condiciones de calor extremo, un aviso significativo para lo que puede ocurrir dentro de un año cuando se celebren los Juegos Olímpicos en la capital nipona. Miriam Casillas, única española en competición, finalizó inicialmente en decimoquinta posición, pero ganó dos puestos en la clasificación tras la descalificación de las dos primeras clasificadas. Con un tiempo de 1:42:25, la extremeña acabó a dos minutos y seis segundos de la vencedora. Las primeras en llegar a meta fueron las británicas Jessica Learmonth y Georgia Taylor Brown, pero lo hicieron cogidas de la mano y la organización las descalificó porque está prohibido hacerlo de esa manera buscando un empate deliberado. De esta manera, Flora Duffy, campeona de las Series Mundiales en 2016 y 2017, se llevó el triunfo y subió a lo más alto del podio, donde estuvo acompañada por la italiana Alice Betto y la británica Vicky Holland.