La nadadora japonesa Rikako Ikee anuncia que sufre leucemia con 18 años

Publicado 12/02/2019 10:29:07 CET

TOKIO, 12 Feb. (Reuters/EP) -

La nadadora japonesa Rikako Ikee, ganadora de seis medallas de oro en los Juegos Asiáticos de Yakarta y gran esperanza local en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha revelado que sufre leucemia, una situación que no puede "creer" y que le genera "confusión", aunque sabe que es una enfermedad "que se puede curar".

"Me sentí mal y con urgencia volví a casa desde Australia, me sometí a una prueba y el diagnóstico fue leucemia. No puedo creerlo, es una situación confusa. Pero con tratamiento, esta es una enfermedad que se puede curar. Voy a tomarme un tiempo para centrarme en el tratamiento, quiero mostrar lo antes posible a una Rikako Ikee aún más fuerte", reconoció Ikee en sus redes sociales este martes.

La joven, de 18 años, fue nombrada nadadora japonesa del año el mes pasado, después de sus seis medallas históricas con el equipo japonés en los Juegos Asiáticos de Yakarta. Sólo el tirador norcoreano So Gin Man, que ganó siete medallas de oro y una de plata en Nueva Delhi en 1982, ha ganado más títulos en los Juegos Asiáticos que Ikee.