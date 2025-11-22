Nadia Comaneci: "Biles es excepcional y capaz de hacer cosas que nadie había pensado que se pudieran hacer"

La exgimnasta rumana Nadia Comaneci, en una entrevista a Europa Press tras participar en el foro 'Metafuturo' organizado por Atresmedia. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exgimnasta rumana Nadia Comaneci, campeona olímpica en Montreal 1976 y Moscú 1980 y quien consiguió el primer 10 perfecto en unos Juegos, considera a la estadounidense Simone Biles una gimnasta "excepcional y capaz de hacer cosas que nadie había pensado que se pudieran hacer", aunque demandó un regreso a "la belleza" de este deporte, que "se llama gimnasia artística por algo".

La leyenda de la gimnasia artística espera sonriente en una sala del Ateneo de Madrid y demuestra en el saludo que sabe algo de español. Comaneci es una referencia en el deporte mundial, y sigue en su poder el récord de la primera y más joven deportista que firmó un 10 perfecto en unos Juegos Olímpicos, en Montreal 1976.

"Soy la primera y la más joven, y eso hace que mi récord se mantenga para siempre. Desde entonces, el código de los puntos de las puntuaciones ha cambiado. Las gimnastas pueden también obtener un 10 en ejecución más el número de todas las capacidades, pero todavía no lo he visto, no va a ser fácil de obtener", valoró la rumana en una entrevista a Europa Press tras participar en el foro 'Metafuturo' organizado por Atresmedia.

El nuevo sistema de puntuación hace complicado que ese 10 perfecto se repita, aunque "hablando del futuro", no se sabe "lo que va a suceder", cuando en 2026 espera ver "a la siguiente generación que va llegando" de cara a los Juegos de Los Ángeles en 2028.

Y confesó que "la gimnasta más única y la mejor" actualmente es Simone Biles. "Ha podido hacer cosas increíblemente difíciles. Tiene un par de ejercicios que llevan su nombre y ese es el sueño de un gimnasta, el hacer una cosa por primera vez que nadie haya hecho", elogió la poseedora de nueve medallas olímpicas, cinco de ellas de oro.

"No se puede negar lo que hace, puede cometer un error y aún así ganar, pero hubo otras gimnastas que me gustaron en los Juegos de París, por ejemplo, Kaylia Nemour, en las barras. Pero Simone es muchísimo mejor que todas las demás, mucha gente vino a ver cómo podía hacer las cosas que solo hombres pueden hacer. Es excepcional y capaz de hacer cosas que nadie había pensado que se pudieran hacer", agregó sobre la estadounidense, que ha conquistado 11 medallas olímpicas, de las cuales 7 son de oro.

No obstante, Comaneci defiende que la gimnasia artística "ha cambiado" y "evolucionado" en los últimos 50 años, "como cualquier otro deporte". "Los materiales son mucho mejores, todo es más seguro y permite a los gimnastas hacer muchas cosas más difíciles y hacer volteretas en el aire más complicadas que en mi época", analizó.

"Por ejemplo, antes era un potro y ahora es una tabla, ahora hay un poco de espuma, el suelo te permite rebotar mejor, puedes hacer más repeticiones y no duele tanto el cuerpo, no es tan agresivo con el cuerpo. Pero el trabajo duro y la disciplina no ha cambiado, es igual. Y los desafíos siguen siendo los mismos que en mi época", dijo riendo.

Aunque hizo un llamamiento a recuperar "la belleza" de este deporte. "Antes yo creo que había una combinación entre lo acrobático y lo artístico. Me gustaría ver un gimnasta que tenga ambas cosas, pero ahora hablamos demasiado de la acrobacia, las volteretas, y me gustaría ver un poco más de las dos cosas, porque se llama gimnasia artística por algo", aseveró.

"Si el equipamiento hubiese sido como el que hay ahora, a lo mejor habría intentado otras cosas. Pero no puedes comparar esta época con aquella. Cuando yo competía había cosas buenas y ahora es distinto. Incluso cuando tienes un poquito de talento, ese poquito de talento te ayuda, te permite ir de muy bueno a excepcional. Pero tienes que trabajar, tienes que trabajar duro", evitó comparar su época con la actual.

"MI TALENTO ERA QUE YO ENTENDÍA LOS DETALLES"

Además, Comaneci ve el deporte como herramienta descubridora de talento en niños y niñas, por lo que, según la rumana, un campeón debe mezclar ese gen ganador con el trabajo posterior en la formación. "No se sabe lo que hay en nuestros genes hasta que empezamos a practicar el deporte. Los deportes nos permiten descubrir si somos rápidos, o si entendemos los detalles. Así que descubrimos nuestras capacidades a través de los deportes", expresó.

"Mi capacidad o mi talento en los deportes lo descubrí a través de la gimnasia, pero mi talento era que yo entendía los detalles, acerca de por qué y cuándo cometo errores y cómo tengo que resolverlos, o cómo puedo encontrar el plan B y el plan C inmediatamente, sin entrar en pánico. Mi talento era poder fluir, ir replanteando rápido", reflexionó.

Finalmente, como ponente del foto 'Metafuturo', Comaneci abordó la introducción de la inteligencia artificial en el día a día, y cree que la clave es "encontrar ese punto de equilibrio para navegar la vida correctamente". "Porque si se desequilibran las cosas no es bueno. Creo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre cuándo utilizar la IA y cuándo podemos parar. Es demasiado intrusivo porque es una línea muy fina", concluyó.