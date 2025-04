Nadia Comaneci: "Hay que trabajar mucho para mantenerte en la cima"

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La leyenda de la gimnasia Nadia Comaneci recordó este domingo que "hay que trabajar mucho para mantenerte en la cima" y celebró que su repentina irrupción con tan sólo 14 años sirviese para "romper una barrera" porque fue en una época en la que "las mujeres no tenían muchas oportunidades en el deporte y las niñas no podían ser líderes".

"Cuando llegas a la cumbre, el único camino es hacia abajo y hay que trabajar mucho para mantenerte en la cima, es mucho más trabajo", recalcó Nadia Comaneci en una mesa redonda con motivo de los Premios Laureus que se celebran este lunes en Madrid.

Además, la exdeportista confesó que no se podía imaginar "cómo" habría sido para ella si hubieran existido "las redes sociales" en su época porque entonces "nadie hacía comentarios" sobre las actuaciones de los deportistas como en la actualidad y después de no haber sido tan 'perfecta' como en los Juegos de Montreal de 1976 donde logró tres oros, una plata y un bronce, y el primer histórico '10' en una competición de artística con 14 años. "En Moscú'80' hubo el boicot y mucha gente no los ofreció por la televisión. La gente me decía que no lo había hecho tan bien, pero creo que dos oros y una plata no estaba tan mal", advirtió.

"La gente ve como los deportistas luchamos, pero en el 80 por ciento de los casos te caes constantemente. A los chicos y chicas de esta generación les digo que es algo natural y que lo van a conseguir sino se olvidan de la pasión", prosiguió la exgimnasta de origen rumano.

Comaneci recordó que cuando fue a los Juegos de 1976 tan sólo tenía "14 años" y que "la gente no sabía poner en el mapa a Rumanía y las mujeres no tenían muchas oportunidades en el deporte". "Vivía en una época en la que se decía que las niñas no podían ser líderes. 50 años después, en París, ha habido el 50-50 de participación. Sé que fue algo muy fuerte el romper una barrera tan joven para las mujeres, cuando era pequeña quizá no lo entendía", subrayó.

La laureada gimnasta es miembro desde hace mucho de la Academia Laureus y es una de las encargadas en votar a los ganadores de los Premios. "Es un problema elegir entre tantas leyendas del deporte", reconoció en una mesa que compartió con el atleta sueco Mondo Duplantis y con la gimnasta brasileña Rebeca Andrade. "Llegó a Oklahoma cuando tenía diez años y ya le dije a mi marido que esa niña iba a ser muy buena. El deporte viene acompañado de cosas delicadas y haber seguido adelante es una inspiración para muchas niñas", remarcó de la sudamericana, que ha sido capaz de seguir al más alto nivel pese a tres graves lesiones de rodilla.