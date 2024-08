New Zealand no falla y disputará la final de la Regata Preliminar ante Luna Rossa

Emirates Team New Zealand

Emirates Team New Zealand - Norberto Maccagno / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Emirates Team New Zealand y el Luna Rossa Prada Pirelli disputarán la final de la tercera Regata Preliminar de la 37ª edición de la Copa América de vela tras la disputa este sábado de cuatro nuevas carreras en aguas de Barcelona, que dejaron una victoria para cada una de las embarcaciones finalistas.

Los 'kiwis', defensores del título, confirmaron su pleno de victorias (4) con la conseguida este sábado ante el Alinghi Red Bull Racing y accederán así como primeros a la final, donde también estarán los italianos, finalistas de la pasada edición y que también se impusieron al INEOS Britannia para acumular tres triunfos parciales, los mismos que el American Magic, descartado por el resultado del duelo particular con Luna Rossa.

En la primera de las mangas de este sábado en aguas barcelonesas, el INEOS Britannia firmó su primera victoria de la Regata Preliminar frente al Alinghi Red Bull Racing. Después de un arranque muy parejo, con varios adelantamientos, la embarcación británica lideró el pase de la baliza de estribor de la primera puerta por cuatro segundos sobre los suizos.

La renta se incrementó ligeramente al por la boya de sotavento, y a pesar del empuje de su rival, el Britannia clavó el 'lay-line' de babor y pasó la siguiente puerta 19 segundos por delante. En la puerta de barlovento final, alcanzó los 44,9 nudos para adjudicarse el triunfo por 33 segundos.

En la segunda carrera, el Orient Express Racing Team se llevó la victoria por la retirada del American Magic. Después de su primera virada, el 'Patriot' de Paul Goodison, uno de los barcos más veloces de la competición, se cayó de los 'foils' y evidenció problemas a bordo con el timón que le obligaron a abandonar.

Durante 68 días, seis equipos a bordo de los nuevos 'AC75' competirán por la 'jarra de las cien guineas', con el Emirates Team New Zealand defendiendo título.

En la tercera regata llegó el triunfo de Luna Rossa Prada Pirelli sobre el INEOS Britannia, que no pudo dar continuidad a su primera victoria del día por un error al entrar en el cajón de la presalida antes de tiempo. La penalización lastró a los de Ben Ainslie, que ya se vieron a 23 segundos al paso por la primera puerta. Finalmente, los italianos cruzaron la meta con 46 segundos de ventaja.

En la última manga, que disputaron el Emirates Team New Zealand, líder de la prerregata, y el Alinghi Red Bull Racing, los neozelandeses no dieron opción y vencieron con una renta de un minuto y 15 segundos. Los 'kiwis' ganaron ventaja en cada virada, y en la primera boya ya tenían 12 segundos de margen; en la segunda puerta de barlovento, pasaron la baliza de babor a casi 38 nudos con una ventaja de 45 segundos. Sin fallos, no pudieron discutirles el triunfo.