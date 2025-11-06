Paco Hernández: "Nos vemos capaces de ganar a cualquiera"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional español de Rugby Seven, Paco Hernández, destacó que el combinado nacional "ha adquirido una dinámica muy buena a nivel internacional" y se ve capaz "de ganar a cualquiera", antes de iniciar la última concentración en La Palma, con "las condiciones perfectas" para centrarse en el "rendimiento", de cara al inicio de las Series Mundiales.

"Lo que queremos es llegar en muy buena forma. Llevamos trabajando desde septiembre en introducir algunos cambios en nuestra dinámica ofensiva, poniendo mucho foco en el ataque durante la pretemporada y en los dos torneos de preparación que hemos disputado. En La Palma la idea es pulir detalles y ajustar todo para llegar bien preparados al inicio de las Series Mundiales", analizó el técnico en una entrevista compartida por la Real Federación Española de Rugby (RFER).

El equipo español, segundo el año pasado en estas Series Mundiales, entrena ahora estructuras "algo más dinámicas" en ataque. "En defensa, además de mantener nuestra presión característica, muy reconocible, queremos mejorar el trabajo en los 'rucks' y aumentar la presión sobre el rival, sobre todo en las zonas exteriores del campo", comentó Hernández.

"Estamos trabajando para que nuestras relaciones en el campo sean más dinámicas y adaptables a distintos escenarios. El equipo está muy bien plantado ofensivamente, y es donde estamos poniendo más foco. Venimos de una temporada en la que hemos dado un paso al frente y ahora queremos consolidarlo. Si hiciéramos exactamente lo mismo que el año pasado, sería un paso atrás. No queremos perder nuestra esencia, pero sí evolucionar", agregó.

El seleccionador resaltó el clima "muy parecido" de La Palma y Dubái, donde se estrenará en estas Series Mundiales. "Entrenar en un entorno así nos ayuda a adaptarnos mejor. Además, La Palma es una isla muy tranquila, y eso favorece que los jugadores puedan centrarse en entrenar, descansar y alimentarse bien, que al final son las claves del rendimiento", enumeró.

"Nos ayuda mucho. Llevamos años trabajando en Málaga precisamente por la climatología, y venir ahora un poco más al sur, a La Palma, nos permite seguir en ese entorno favorable. Es un lugar con condiciones perfectas para entrenar en esta época del año y eso, sin duda, se nota en el rendimiento y en la calidad de las sesiones", añadió.

El objetivo inmediato de Los Leones 7s es "competir todos los partidos al máximo". "El equipo ha adquirido una dinámica muy buena a nivel internacional y nos vemos capaces de ganar a cualquiera, aunque sabemos que no será fácil", expresó, asegurando que la meta es "estar lo más arriba posible, hacer un primer día sólido y aspirar a semifinales", para lo que deben "tener acierto en los momentos clave".

"Diría que mantener la constancia en todos los partidos, independientemente de cómo empiecen. Estar presentes, concentrados y activos en cada acción. Esa mentalidad fue clave el año pasado y queremos seguir construyendo sobre ella: someter al rival tanto en ataque como en defensa y competir con personalidad cada minuto", concluyó sobre los ingredientes para conseguir los objetivos.