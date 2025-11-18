Paco Hernández: "Queremos dar un paso más en las Series Mundiales, soñamos con una medalla de oro"

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, y el seleccionador nacional masculino de Rugby Seven, Paco Hernández. - RFER

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de Rugby Seven, Paco Hernández, aseguró que los 'Leones 7s' quieren "dar un paso más" después de ser subcampeones de las Series Mundiales el curso pasado, por lo que sueñan con "una medalla de oro" en la temporada que arranca a finales de noviembre en Dubái.

La selección española masculina de rugby 7s eligió la isla de La Palma para su concentración previa al inicio de las HSBC SVNS Series 2026, que arrancarán el 29 de noviembre en Dubái. El equipo, subcampeón del mundo, ha encontrado en las Islas Canarias el entorno perfecto para completar dos semanas de trabajo físico, técnico y mental antes del debut internacional.

El equipo, dirigido por Paco Hernández, llegó a la isla con el objetivo de repetir o mejorar el subcampeonato del mundo logrado la pasada temporada en Los Ángeles. "Lo que hicimos el año pasado fue histórico. Ahora queremos dar un paso más. Soñamos con una medalla de oro, con ganar al menos un torneo por primera vez", señaló el seleccionador nacional.

"Entrenar en un entorno como este nos permite centrarnos en lo esencial: trabajo, descanso y alimentación. Aquí todo favorece el rendimiento", agregó el entrenador sobre una estancia en Canarias en la que los 'Leones 7s' combinan sesiones de campo, trabajo de fuerza en gimnasio, análisis táctico y recuperación activa en un entorno natural.

Con temperaturas medias en torno a los 22 grados, más de diez horas de luz natural al día y una estabilidad atmosférica que permite entrenar sin interrupciones, las Islas Canarias se han consolidado como "el principal destino europeo para la preparación deportiva", destacó el comunicado de la Real Federación Española de Rugby (RFER).

En el caso de los 'Leones 7s', la elección de La Palma responde a una estrategia precisa. El clima, la tranquilidad de la isla y su entorno natural ofrecen las condiciones idóneas para esta concentración. "El clima aquí es muy parecido al que encontraremos en Dubái, con algo menos de calor, pero las condiciones son muy similares", explicó Paco Hernández, antes de que España debute el próximo 29 de noviembre en las HSBC SVNS 2026 ante Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda.