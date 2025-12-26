La PalmaVela 2026 se disputará del 23 de abril al 3 de mayo y abre sus inscripciones

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sandberg PalmaVela 2026 anunció este viernes que ya tiene fechas confirmadas y mantiene abiertas las inscripciones para sus dos grandes eventos que se celebrará en la bahía de Palma, 'La Larga', que será del 23 al 27 de abril, y la regata multiclase, del 29 de abril al 3 de mayo.

El primero de los eventos será 'La Larga-The Offshore Race of Sandberg PalmaVela', una prueba de altura destinada a las clases IRC, ORC y ORC A2 (dos tripulantes), con recorridos diseñados específicamente para cada clase y una duración estimada de hasta 36 horas para los barcos más rápidos.

A continuación, se celebrará la 22ª Regata Sandberg PalmaVela, un evento multiclase que contará con un intenso programa de pruebas en la bahía de Palma que incluirá recorridos barlovento-sotavento y costeros, según la clase.

"La Sandberg PalmaVela es mucho más que una regata: es un punto de encuentro para las diferentes flotas internacionales como la primera gran cita de la temporada de Europa, en donde las modificaciones y optimizaciones de invierno de cada equipo se pondrán a prueba al competir al más alto nivel posible", señala Manu Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma (RCNP).

La Sandberg PalmaVela 2026 está abierta a un amplio abanico de clases, entre las que destacan IMA/Maxi, TP52 con certificado de Las Super Series 52, IRC, ORC, ORC A2 (doble tripulación), Clases monotipo (Cape 31 y Dragon), Vintage, Classic y Spirit of Tradition. Todas ellas y sus subdiviciones se establecerán en función del número de inscritos y de los certificados de medición, con el objetivo del comité organizador del RCNP que sea una competición equilibrada y de alto nivel deportivo.

"Volver a ver a la flota internacional enfrentarse primero a la intensidad y la belleza de 'La Larga' por el archipiélago balear y después la multiclase con exigencia de la bahía de Palma es, sin duda, uno de los momentos más especiales del año para el club y para la ciudad", advierte Fraga.

Las inscripciones para competir en estos eventos estarán abiertas hasta el próximo 23 de marzo a las 20.00 horas y deberán formalizarse a través de la web oficial de la competición (www.palmavela.com). Los equipos inscritos antes del 23 de febrero de 2026, se acogerán a la inscripción bonificada, recordaron los organizadores. Una vez finalizado el plazo de inscripción, se publicará la lista definitiva de participantes y los detalles finales de clases y recorridos.

El director general del RCNP remarca que "cada edición se trabaja con la ilusión y el compromiso como si fuese la primera edición". "Esperamos que en 2026 los equipos vuelvan a sentir que Palma y el club es su casa, un lugar donde competir, compartir y vivir la vela con mayúsculas", sentencia.