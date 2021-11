La PalmaVela despide su edición más igualada de la historia

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Bronenosec Gazprom' (TP52), 'Aifos 500' (ORC 0), 'Nadir' (ORC 1-2), 'Lady' (ORC 3), 'Just the Job' (ORC 4-5), 'Azuree' (ORC A2), 'Mikaku' (J80), 'Gunter' (Dragón), 'Disco Volante' (Flying Fifteen), 'Marigan' (Época) y 'Legolas' (Espíritu de Tradición) son los ganadores por clase de la 17ª edición de la PalmaVela, organizada por el Real Club Náutico de Palma y que finalizó este domingo tras la disputa de tres jornadas.

En la clase TP52, la flota salió al agua con un triple empate en el podio a cuatro puntos que protagonizaban el barco con más españoles a bordo -'Platoon'-, el ruso 'Bronenosec' y el 'Quantum Racing', vencedor de la última edición.

En la última manga, el sudafricano 'Phoenix 11' dio la campanada imponiéndose a rusos y a los holandeses del 'Code-Zero', un resultado que impulsó a los de Vladimir Liubomirov a conseguir su primera victoria a bordo del 'TP52' en una regata.

Además, el 'Aifos 500' y el 'Nadir' se estrenaron en la PalmaVela al ganar las clases ORC 0 y ORC 1-2, respectivamente. Ambas categorías se decidieron también en la jornada final donde el barco de la Armada Española se impuso en las dos mangas para hacerse con el triunfo, mientras que el 'Nadir' también salió victorioso de la única regata de la jornada para quedarse con la victoria en la general.

En ORC 4-5, 'Just the Job' no dio opción a sus rivales llevándose todas las regatas disputadas para ser el vencedor con más ventaja de las once clases, mientras que el 'Lady' se adjudicó la clase ORC 3 por un punto de ventaja, el 'Marigan' se hizo por séptima vez con el triunfo de los barcos de la clase 'Época' y en los 'Espíritu de Tradición' la victoria fue para 'Legolas' tras imponerse en las dos costeras.

Finalmente, en ORC A2, el vencedor fue el 'Azuree', favorecido en desempate a puntos con el 'Tres Mares', misma situación con el 'Gunter' en 'Dragón', en J80 la victoria fue el 'Mikaku', que se impuso en las dos mangas del domingo, y en Flying Fifteen la victoria fue para el 'Disco Volante'.