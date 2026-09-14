Pau Gasol: "Queremos mejorar el acompañamiento a los deportistas durante su carrera"

El exjugador de baloncesto Pau Gasol, durante una mesa redonda para reflexionar sobre el día a día de los deportistas olímpicos y paralímpicos durante su preparación para las grandes citas deportivas, en el Espacio Iberia. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI) ha comentado este lunes que tiene el propósito de "mejorar el acompañamiento" que tienen los deportistas "durante su carrera" para que puedan seguir compitiendo "sin dificultades" durante los ciclos olímpicos y que deben hablar con "patrocinadores" para que creen "mejores condiciones y más oportunidades".

"Queremos mejorar el acompañamiento a los deportistas olímpicos durante su carrera, para que puedan seguir compitiendo sin dificultades durante el ciclo olímpico. Hay que mejorar esa situación teniendo conversaciones con los patrocinadores, para crear mejores condiciones y más oportunidades. En eso estamos pensando desde la comisión de atletas", afirmó el presidente de la comisión de atletas del COI en una mesa redonda para reflexionar sobre la realidad que viven los deportistas olímpicos y paralímpicos cuando se apagan los focos celebrado en el Espacio Iberia.

Gasol señaló que la salud mental es "una parte muy importante" de la vida de los deportistas y que por ello es importante cultivarse a si mismo. "Puede haber lesiones e igual no vuelves a ser el deportista que eras. La retirada es un pequeño abismo que tendrán que superar. Tiene que haber una sensibilidad especial con la figura de las mujeres y de la figura de las madres", agregó.

El ex campeón de la NBA dijo que la motivación para los deportistas viene de que le encante lo que hacen, "de hacer algo especial y no marcarte límites". "La importancia del día a día, cuando se convierte en rutina ya no cuesta porque es un hábito. Aun así hay que disfrutar del proceso y de lo que cuesta, porque eso luego te hace apreciar los éxitos", añadió.

Además, el catalán se mostró "muy contento e ilusionado" con la selección femenina de baloncesto. "Es un grupo maravilloso con mucho talento joven, que tiene potencial de dar muchas alegrías. Pero hay que seguir trabajando y hacer las cosas bien", explicó.

Por último, como miembro de la Comisión de Coordinación de Los Ángeles 28' deseó los próximos sean "unos Juegos únicos y extraordinarios también desde la perspectiva del atleta". "Queremos que deje un gran legado a la comunidad de los atletas, no solo estadounidenses, sino a nivel mundial", concluyó.

Un acto en el que estuvieron presentes algunos de los deportistas que forman parte del equipo 'Iberia Talento a Bordo' como los palistas Marcus Cooper y Anthía Jacomé, la atleta María Pérez, la waterpolista Bea Ortiz, el judoca Niko Shera, la regatista Silvia Más, la taekwondista Adriana Cerezo, el gimnasta Ray Zapata, y los paralímpicos Alfonso Cabello, Sara Andrés, Saray Gascón y Gerard Descárrega.

Marcus Cooper confesó que tiene "la ambición de ir a por más". "El reto es seguir manteniéndote arriba después de haber tocado el cielo. La clave es seguir manteniendo las ganas. Hay que ver el largo plazo pero hay que disfrutar el día a día y seguir aprendiendo cosas. También se disfruta de enseñar a los demás y ayudarles", reflexionó.

El palista reclamó que la historia de cómo llegan al éxito los deportistas también es "interesante". "Sacar esa información al deportista, lo que ha hecho o lo que ha cambiado para llegar ahí. La mentalidad y los valores y esa manera de trabajar, creo que es interesante darlo a conocer", dijo.

Por su parte, la vigente campeona de Europa de marcha en la distancia de medio maratón, María Pérez, reconoció que la nueva distancia olímpica es "un reto motivador". "Vas notando las ganas de la gente joven y eso es una motivación para nosotros. Es una distancia muy rápida, en la que necesitas velocidad, esa fibra rápida y eso se va perdiendo con la edad", expresó.

La atleta paralímpica Sara Andrés reivindicó el seguimiento de los deportistas en los ciclos olímpicos. "Durante el ciclo estamos en tierra de nadie y nuestro trabajo sigue siendo el mismo. Cada vez la sociedad es más consciente de que estamos ahí a pesar de que nuestros deportes no sean tan mediáticos. Sigue siendo nuestra asignatura pendiente pero creo que se está trabajando para mejorarlo", subrayó.

Además, el atleta paralímpico Gerard Descárrega confesó haberse sentido "un juguete roto" en algunos momentos. "Es fundamental la visibilidad. He tenido una lesión y he pasado de los focos, con opción de medalla, a estar detrás. Eso es duro psicológicamente. A veces te sientes impostor, y eso para la salud mental es bastante complicado. Hay deportistas que no consiguen pasar ese bache", reflexionó.

Por último, Anthía Jacomé habló de como tuvo que parar porque notaba que su cuerpo y su cabeza no estaban bien: "Por mucho que me exigiese no estaba disfrutando de la canóa. Sentía que necesitaba un respiro del piragüismo, y es complicado porque nuestra economía depende de los resultados del Mundial y los Juegos Olímpicos".