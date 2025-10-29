Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez darán la vuelta al mundo de polo a polo durante un año

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los navegantes españoles Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez se embarcarán el próximo 15 de noviembre en la expedición denominada 'Vuelta Vertical', la primera de la historia en unir los dos polos a través de los cinco océanos (Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico) y en un velero de aluminio de 21 metros, donde pasarán un año de travesía para dar la vuelta al mundo, recorriendo 65.000 kilómetros.

La expedición saldrá desde Castellón y supondrá una "iniciativa pionera que une navegación a vela, aventura, ciencia y concienciación", según la nota de prensa elaborada por los organizadores del evento. "La navegación a la que se enfrentan va desde el Ártico hasta la Antártida, pasando por el Ecuador hasta en dos ocasiones. La distancia que recorrerá el 'Alegría Marineros', con Paula y Pedro a los mandos, equivale a dar prácticamente una vuelta y media a la tierra", indicaron.

Además, toda la navegación será retransmitida permanentemente en directo a través de Internet, por lo que el público podrá vivir toda la aventura de los dos navegantes, que durante el recorrido recogerán muestras de la biodiversidad marina, harán análisis de la presencia de microplásticos en aguas polares y registrarán el ruido submarino y distintos parámetros de los océanos, entre otras actividades.

Pedro Jiménez, con una experiencia superior a las 200.000 millas navegadas, señaló que el mar "recuerda que todo está conectado, porque lo que ocurre en los polos afecta a cada rincón del planeta". Por su parte, Paula Gonzalvo es una capitana con más de 65.000 millas navegadas, que ha dedicado parte de sus esfuerzos a la comunicación y la navegación. "La retransmisión en vivo nos va a permitir que cualquier persona pueda sentir lo que significa navegar en los polos, y al mismo tiempo entender por qué es vital protegerlos", explicó.