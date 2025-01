Península publica 'Moneyball', de Michael Lewis, el libro que revolucionó el deporte, negocios y tecnología.

La obra rememora el 'milagro' del Oakland Athletics, que estableció el récord de triunfos consecutivos en la liga profesional de béisbol

Editorial Península publica 'Moneyball', el libro escrito por Michael Lewis que rememora el milagro de los Oakland Athletics, uno de los equipos más pobres de la liga profesional de béisbol que, a principios de 2002, perdió a sus tres mejores jugadores y meses más tarde consiguió el récord absoluto de partidos ganados de manera consecutiva y logró una plaza en los 'play-offs'.

La obra, que sale a la venta este miércoles, narra la historia de cómo se obró aquel pequeño milagro y de cómo un exjugador de béisbol que no llegó a triunfar y un ingeniero obsesionado con la estadística cambiaron para siempre la historia del deporte.

Esta clásico deportivo condensa en sus páginas toda la épica, la fascinación y los dramas que confluyen dentro de un equipo, compuesto por personajes con los que Michael Lewis teje uno de los libros más originales y revolucionarios que jamás se hayan escrito.

Michael Lewis estudió Historia en Princeton y tiene un máster en Economía por la London School of Economics. Es periodista y autor de libros de éxito como 'Deshaciendo errores' (Debate, 2017), 'Flash Boys' (Deusto, 2014), 'Boomerang' (Deusto, 2012), 'La gran apuesta' (Debate, 2013) o 'El póquer del mentiroso' (Alienta, 2011), varios de los cuales han sido adaptados al cine.

Asimismo, es columnista en Bloomberg View y sus artículos han sido publicados en revistas como Vanity Fair, The New York Times Magazine, The New Yorker, Slate o Foreign Affairs.