Queralt Castellet se clasifica para las finales de la Copa del Mundo FIS Laax Open

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet se ha clasificado para las finales de la Copa del Mundo FIS Laax Open, competición que se está disputando en Suiza, tras lograr la tercera mejor puntuación de las rondas clasificatorias.

Once meses después de disputar su última competición oficial, Castellet logró convertirse en una de las seis finalistas en la cita suiza, con presencia de 24 participantes, tras lograr un puntuación de 87,50 puntos. Por delante de ella finalizaron la estadounidense Chloe Kim (94 puntos) y la japonesa Mitsuki Ono (90).

"Estaba muy nerviosa hoy. He empezado la competición temblando de nervios, pero los nervios son siempre algo bueno. Si no los tuviera significaría que no lo quiero lo suficiente. Después de terminar la primera ronda, aunque no haya salido exactamente de la manera que la había preparado, he cumplido mi objetivo de meterme entre las seis primeras para clasificarme para las finales", narró la de Sabadell en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

Además, confesó haberse "quitado un peso de encima" al finalizar la primera ronda. "En la segunda he querido ir más a disfrutar y a intentar todos los trucos más difíciles. Mi intención en esta ronda era arriesgar un poco más para asegurar el primer puesto por si el mal tiempo obliga a que se cancele la prueba del sábado, poder revalidar mi título, pero me he caído en el 7 y no ha podido ser", explicó.