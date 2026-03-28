Queralt Castellet sube al podio en el Half Pipe de Silvaplana

Archivo - La 'rider' española Queralt Castellet en la final de 'halfpipe' de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 - NACHO CASARES/COE - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Queralt Castellet logró un tercer puesto este sábado en la prueba suiza de la Copa del Mundo en el Half Pipe de Silvaplana, su primera podio desde la victoria en Cooper Mountain (Estados Unidos) en 2022.

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, en Italia, la catalana logró su mejor resultado esta temporada, tras el bronce en los X-games en Aspen (Estados Unidos) en enero y quedarse fuera de las medallas en los Juegos.

En la primera de las dos series que se disputaron, Castellet logró asegurar una buena ronda llevándose consigo un total de 71.75 puntos y situándose en la segunda plaza provisional a falta de una ronda, por detrás únicamente de la estadounidense Madeline Schaffrick, que ostentaba 78.25 puntos.

En la segunda ronda, la española no logró mejorar y tuvo que conformarse con la tercera plaza definitiva, ya que la estadounidense Maddie Mastro la rebasó e incluso terminó primera con un registro total de 85.00 puntos.

"Era la última Copa del Mundo de la temporada. Hoy las condiciones era complicadas, era difícil acabar los trucos con facilidad y conseguí hacer esa primera ronda que quería, con algunos fallos, pero al final lo logramos y conseguimos suficientes puntos para subirnos al podio, así que muy contenta", dijo la catalana, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno.