La RFEDI presenta su equipo en un año "especial" marcado por los Juegos

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Nacional de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) se ha presentado este martes de cara a la temporada 2025-26, en la que contará con 57 deportistas que buscarán demostrar que "España es un país de nieve" en un curso "especial" marcado por la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

El Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español (COE) acogió la presentación de los Equipos Nacionales de la RFEDI en la que será la temporada más importante de los últimos años debido a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina del próximo mes de febrero y marzo, respectivamente.

El acto contó con la presencia de 54 de los 57 deportistas que conforman el Equipo Nacional esta temporada, en la que competirán en las disciplinas de esquí alpino, esquí de fondo, biathlon, freeski, snowboard y mushing. Un equipo que, por primera vez en la historia, la RFEDI llevará a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de forma conjunta.

En el acto también participaron el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el presidente de RFEDI, May Peus España; el director general y deportivo de la RFEDI, Olmo Hernán; así como un gran número de representantes de la industria de los deportes de invierno y que acompañan cada año a los integrantes de la federación y promueven el impulso del sector.

En su discurso inaugural, May Peus España, destacó que se trataba del día "más especial de la temporada". "Ya empieza a oler a invierno y es la única ocasión que tenemos de estar todo el staff, técnicos y deportistas y presentar esta temporada. España es un país de nieve, que se toma las cosas muy en serio y para hacer que los deportes de invierno sean una referencia", añadió.

Peus insistió que el año es "especial" porque es "temporada Olímpica y Paralímpica". "Cuando vamos a unos Juegos siempre hemos dicho que nuestros deportistas iban a competir, no a coger experiencia. Es difícil es conseguir una medalla, pero sé que tenemos a los mejores deportistas del mundo en nuestra federación y van a luchar por ellas. Habrá una representación magnífica en todas las disciplinas", afirmó.

Por su parte, presidente del COE, Alejandro Blanco, señaló que la RFEDI es una federación que ha ejercido "un trabajo a todos los niveles de forma modélica". "Al deporte español no se le puede estar midiendo continuamente por los resultados que hacen. Importa el camino y el trabajo que se lleva haciendo desde atrás, y ver cómo ha evolucionado todo", destacó.

Blanco subrayó que ese es "el gran legado" del trabajo que hace la RFEDI. "Cuando hablamos de Juegos Olímpicos y Paralímpicos siempre ha habido deportistas luchando por medallas. Hay grandes patrocinadores que forman parte del programa ADO y que les queremos agradecer porque sin ellos nada de esto sería posible. A los deportistas deciros que el talento es fundamental, pero el carácter es la virtud que se demuestra en los grandes momentos", concluyó.

Esta temporada, destacan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina, en Italia, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero y del 6 al 15 de marzo, respectivamente. El combinado nacional llevará una amplia representación en todas las disciplinas que terminará de definirse el próximo 16 de enero de 2026, momento en el cual se determinará completamente el número de deportistas que acudirán a los Juegos y en qué pruebas.

Asimismo, también habrá en el calendario nacional otros eventos deportivos de primer nivel que tendrán lugar en España como el Freeride World Tour Pro Baqueira, del 16 al 21 de enero del año 2026. Además, el otro gran evento que habrá esta campaña a nivel nacional, también será en la estación de Baqueira Beret con la Copa de Europa de alpino los próximos 2 y 3 de febrero de 2026.

En la presentación se destacó el gran apoyo de las marcas y otros programas deportivos de calibre nacional, así como la excelente gestión llevada a cabo por el actual equipo, que ha hecho pasar de un presupuesto de 2,5 millones de euros, con 1 millón de euros de deuda, en 2015, a un presupuesto total de 7 millones de euros, sin deuda.

Además, la RFEDI hizo oficial el 5 de mayo de 2025 la lista de deportistas que forman parte del Equipo Nacional de los grupos A, B y C, y otros, como el programa especial de los Juegos Olímpicos que son unos indicadores de rendimiento y proyección que se establecen dentro del combinado nacional.

En total, 34 son los jóvenes chicas y chicos que lucharán por sus sueños para clasificarse para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno y otros eventos como Copa del Mundo o Copa de Europa. Asimismo, también hay otro grupo de jovencísimos deportistas que forman parte del grupo de seguimiento que son el futuro que representará a la federación por el mundo los próximos años.

Dentro de la presentación de los Equipos Nacionales se han desplazado hasta el Comité Olímpico Español, representantes de las marcas de Movistar, Audi e Iberdrola, que son los pilares sobre los que RFEDI y sus deportistas sienten el apoyo y promueven sus valores alrededor del mundo compitiendo y aportando todo su esfuerzo y sacrificio.