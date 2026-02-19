La RFER define la nueva estructura para impulsar el futuro de la selección femenina de Rugby XV

El cuerpo técnico de la selección española femenina de Rugby XV, con Régis Sonnes como seleccionador. - RFER

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Rugby (RFER) definió este jueves el cuerpo técnico que acompañará a la selección española femenina de Rugby XV en el arranque del nuevo ciclo, con Régis Sonnes como seleccionador y una estructura que refuerza el área deportiva y el bloque de rendimiento y salud.

Tras ser anunciado el pasado mes de noviembre, el técnico francés inicia esta etapa con una extensa trayectoria internacional. Llega tras su última experiencia en Irlanda, donde ejerció como Director of Rugby y Head Coach en Bandon Rugby Football Club, y con un conocimiento directo del rugby español después de haber dirigido al XV masculino en una etapa anterior entre 2010 y 2012. Además, levantó en 2019 un título de Liga dentro del cuerpo técnico del Stade Toulousain.

En el área deportiva, Sonnes se apoyará en Aroa González, responsable de defensa y melé. La exinternacional, con más de 70 internacionalidades, ya integró el 'staff' español en el último Mundial celebrado en Inglaterra, aportando experiencia directa del máximo nivel. Ex talonadora y capitana de la selección, afronta ahora este nuevo rol con "el objetivo de trasladar ese conocimiento al grupo y contribuir al crecimiento de las nuevas generaciones".

Asimismo, la dirección deportiva de la RFER refuerza el 'staff' de 'Las Leonas' con la incorporación de Nicolás Cabanne, un técnico formado en el rugby francés y con perfil orientado a la evolución táctica y el trabajo por unidades, según destacó la federación.

La estructura técnica se completa con la llegada de James Kent como entrenador adjunto y analista técnico. Nacido en Londres y con una trayectoria marcada por el rugby internacional, Kent pasó por España como jugador en el Madrid Barbarians RFC antes de orientar su carrera al análisis y la formación. Ha trabajado con la selección femenina de Canadá en varios ciclos, incluyendo el Mundial de 2014, y posteriormente se incorporó al Stade Français como analista en estructura formativa.

La preparación física tendrá como referencia a Michael 'Koi' Hogg. Exinternacional con España, se formó en el Marbella RC y acumula varias temporadas de experiencia en la División de Honor, con etapas en Complutense Cisneros, Barça Rugby o Cajasol Real Ciencias.

En la coordinación operativa, Mónica Castelo se incorpora como manager tras una trayectoria consolidada como jugadora internacional. Con más de 30 caps con 'Las Leonas' y una gran trayectoria en el rugby nacional y en Francia se incorpora ahora al 'staff' de las selección XV femenina. En el área de salud, el equipo contará con Héctor Herrero como nutricionista, mientras que el apartado sanitario estará cubierto por Rita Sahún como médica y por los fisioterapeutas Javier González y Mar Reché.