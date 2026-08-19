Rubén García y Lucía Rodríguez se despiden del Mundial de bádminton en dieciseisavos

Rubén García y Lucía Rodríguez, durante un partido. - BWF

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles Rubén García y Lucía Rodríguez han quedado eliminados este miércoles en dieciseisavos de final del dobles mixto en el Campeonato del Mundo de bádminton en categoría absoluta, que se está disputando en Nueva Delhi (India), tras caer por 21-14, 11-21 y 15-21 ante los tailandeses Dechapol Puavaranukroh y Supissara Paewsampran.

El dúo español, número 42 del ranking mundial, empezó sin complejos y en el primer set llevó la iniciativa desde temprano, manteniéndose en el marcador siempre por delante y luciendo determinación para sostener el ritmo contra una pareja exigente. Así, García y Rodríguez administraron su ventaja hasta cerrar esa primera manga a favor y rozar la sorpresa.

Sin embargo, García sufrió problemas físicos en el brazo y el hombro al principio del siguiente set, lo que le impedía rematar con la misma soltura que en el anterior. Tras recibir atención médica sobre la pista, él pudo continuar, pero condicionado y sin tanto margen de movimientos.

Los españoles modificaron entonces su planteamiento y los tailandeses elevaron notablemente su nivel, tomando el control del marcador desde el inicio hasta acabar ese segundo set e igualando el encuentro. Y ya en la tercera manga, Puavaranukroh y Paewsampran no se alejaban del todo en el tanteador, que llegó a reflejar 14-16 en un momento clave del partido.

Con García todavía condicionado por las molestias y los tailandeses exhibiendo confianza, el tramo final se decantó del lado de los cuartos cabezas de serie, que sellaron su billete hacia octavos de final. Esta derrota provocó que concluyese la participación española en el Mundial.

No en vano, Jacobo Fernández junto a Alberto Perals en el dobles masculino, así como Paula López junto a Lucía Rodríguez y Nikol Carulla junto a Carmen María Jiménez en el dobles femenino, habían perdido ya sus respectivos estrenos de este certamen mundialista en días previos.