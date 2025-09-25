Saúl Craviotto presenta el nuevo vino Coto de Caleruega Roble 2024

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Saúl Craviotto, embajador de la marca Grupo Barón de Ley, líder de la Denominación de Origen Calificada Rioja, presentó este miércoles el nuevo vino Coto de Caleruega Roble 2024, que supone la incursión de la marca en la Denominación de Origen Ribera del Duero.

El seis veces medallista olímpico explicó que la posibilidad de ser embajador de una marca de vinos le surgió y la aceptó porque es "amante del vino", aunque siendo deportista no coma y cene con esta bebida todos los días. "Hay valores que nos unen, como el esfuerzo, el sacrificio, el trato personal de la marca y el trabajo que no se ve", argumentó en una entrevista a Europa Press.

"Ellos están muchos años para jugársela a que al cliente disfrute de una copa y es un poco igual que los deportistas, que estamos cuatro años para jugárnosla en un minuto en unos Juegos Olímpicos", continuó Craviotto.

El grupo vinícola ha llegado a la localidad burgalesa de Caleruega con un equipo experto, con más de 20 años de experiencia, formado por el enólogo Lluís Laso y el ingeniero agrónomo Javier Vicente. Coto de Caleruega Roble 2024 es el primer hito de esta expansión de la marca a la Ribera del Duero, en un proyecto que cuenta con 370 hectáreas de viñedo propio y una bodega en construcción, que estará disponible en 2028. Hasta esa fecha, el vino se elabora de forma exclusiva en las instalaciones de una bodega dedicada íntegramente a su producción.