Sea to Summit presenta su nueva gama de equipamiento de transporte impermeable, viaje y descanso. - SEA TO SUMMIT

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca australiana de equipamiento técnico Sea to Summit, distribuida en exclusiva en España por J. Esteller, ha presentado sus últimas novedades en transporte impermeable, organización de equipaje y descanso en movimiento.

En un encuentro celebrado con medios especializados en 'outdoor' y viajes, la firma ha desvelado su apuesta por el uso de materiales reciclados, la impermeabilidad y el diseño ergonómico, orientados tanto a expediciones como a desplazamientos urbanos.

Dentro de la línea de equipaje Meridian, la compañía ha dado a conocer el Tote Pack Meridian de 25 litros en color lila, un modelo convertible tres en uno confeccionado en nylon reciclado con laminado ReSHIELD y una columna de agua de 10.000 milímetros.

Asimismo, ha mostrado la bolsa de viaje Meridian Duffle de 40 litros en verde oliva, fabricada en poliéster reciclado, equipada con arnés de cambio rápido para transformarse en mochila e pensada para el transporte aéreo y expediciones.

En el apartado de organización impermeable, la marca ha introducido en edición limitada los sets de bolsas estancas Lightweight de tres, cinco y ocho litros, elaborados en nylon 70D reciclado con certificación bluesign y tratamiento DWR libre de PFAS.

Estos juegos, diseñados para ordenar el equipaje por colores, incorporan un interior de poliuretano blanco para facilitar la visibilidad del contenido, cierre roll-top de Hypalon y una base ovalada para evitar desplazamientos en pendiente.

Por otro lado, la firma ha expuesto su gama de almohadas de viaje Aeros Travel, compuestas por una cámara de aire de firmeza regulable, válvula de inflado y desinflado rápido y un perfil anatómico en cuña concebido para mantener la cabeza en posición vertical en asientos de avión, tren o autobús.

La oferta incluye la versión Aeros Premium Travel R en color negro, la variante ultraligera Aeros Ultralight Travel R en verde de 51 gramos de peso y el modelo Aeros Down Travel R en azul, que añade una capa superior de pluma natural para aportar mayor confort térmico.

Sea to Summit, fundada en Australia en 1990, está especializada en el diseño y desarrollo de equipamiento ligero y funcional para el sector 'outdoor'. Con estas incorporaciones, la marca global busca reforzar su catálogo de productos destinados a facilitar la organización de equipaje y el descanso de los viajeros.