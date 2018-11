La selección femenina de hockey patines retoma este jueves el 1:45 restante para ser campeona de Europa

Publicado 31/10/2018 17:12:25 CET

La selección española femenina de hockey patines intentará aguantar su mínima ventaja de 3-2 ante Portugal y proclamarse campeona de Europa en la reanudación este jueves de la final que tuvo que ser aplazada cuando el paso del huracán Leslie dañó el pabellón de la localidad de Mealhada en su tramo final.

Menos de dos minutos, 1:45, es lo que tiene que saber gestionar el equipo que dirige Ricardo Ares para sumar su quinto título continental consecutivo, un póker que se uniría a los logrados esta temporada junto a la Absoluta, la Sub-20 y Sub-17 masculinas.

La final del Europeo fue suspendida por el paso del huracán Leslie que dañó el recinto, pero que no causó ningún percance físico ni a las jugadoras ni al público. Primero falló el videomarcador y luego se desprendieron partes del techo del pabellón por lo que se decidió enviar a las jugadoras a vestuarios y finalmente suspender el partido.

Hasta ese momento, España había mostrado su calidad para mandar por delante de las anfitrionas, que se habían adelantados en el marcador por medio de Marlene Sousa. Sin embargo, antes del descanso, empató Marta González Piquero y Berta Busquets, al poco de iniciarse el segundo tiempo, volteó un marcador, que se igualó de nuevo por medio de Renata Balonas. El combinado nacional terminó por coger de nuevo la delantera con el gol de Sara González antes de que se iniciasen los problemas.

"Es una alegría poder cerrar el campeonato, porque dos meses de trabajo intenso no podían quedar en nada. Es importante concentrarse en lo que hay en juego y preparar bien las situaciones que se puedan dar", afirmó Ricardo Ares en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Patinaje.

El seleccionador nacional tiene claro que pedirá a sus jugadoras ""enfocar con carácter el partido pero con cabeza". "Si tenemos ocasiones para terminarlas y definir, lo haremos controlando las situaciones", advirtió.

"España es potencia mundial en hockey patines y todo lo que no sea ganar no es buen resultado", sentenció Ares que considera que conseguir el póker debe ser "un plus motivante".