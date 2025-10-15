Las selecciones españolas se meten en octavos del Europeo por Equipos de Tenis de Mesa

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina lograron este martes clasificarse para los octavos de final, y por consiguiente tener billete para el Mundial, del Campeonato de Europa por Equipos de Tenis de Mesa que se está disputando en Zadar (Croacia).

El combinado femenino certificó su pase a los cruces pese a sufrir una severa derrota por 3-0 en su segundo partido del Grupo C ante los Países Bajos, gracias a la victoria del lunes ante Francia que le hizo quedarse con la segunda plaza y enfrentarse con Suecia por un puesto en cuartos de final.

Según informó la RFETM, en el primer punto, María Xiao se enfrentó a Britt Eerland, que se impuso por 3-0 (6-11, 9-11 y 12-14), mientras que Zhan Xuan no pudo tampoco con Li Jie, ganadora por un contundente 3-0 (3-11, 7-11, 5-11). Finalmente, María Berzosa fue la única que pudo ganar un set, además por un demoledor 11-1, pero acabó cayendo igualmente ante Men Shuohan, que se llevó los tres siguientes por 9-11, 11-13 y 9-11.

Por su parte, la selección masculina se hizo con el billete para los octavos de final después de un sufrido y eterno enfrentamiento con Hungría, saldado con victoria por 3-2 y después de más de cuatro de horas de tenis de mesa para pasar como segunda del Grupo B y medirse a Portugal en el primer cruce.

El granadino Juan Pérez firmó el 1-0 tras remontar y batir a Adam Szudi por 3-2 (11-9, 8-11, 7-11, 11-8 y 11-9), pero Csaba Andras igualó al ganar por 3-2 a Daniel Berzosa que desperdició dos sets de ventaja para caer 11-9, 12-10, 8-11, 12-14 y 5-11).

El debutante Miguel Ángel Vilchez devolvió la delantera a España en su duelo ante David Szantosi, al que derrotó igualmente por 3-2 (11-7, 11-8, 10-12, 4-11 y 13-11) y tras salvar bolas de partido, aunque Hungría replicó con el triunfo de Andras sobre Pérez por otro igualado 3-2 (9-11, 12-10, 13-11, 4-11 y 3-11).

Con 2-2, toda la presión recaía sobre Berzosa y Szudi, que no se salieron de la tónica del cruce y jugaron otro partido decidido por 3-2 a favor del español. Este se puso de nuevo como en su primer partido con 2-0 (11-5, 11-7), pero no pudo contener al húngaro que forzó el quinto y definitivo set con dos parciales de 6-11 y 8-11). El burgalés supo mantener esta vez la concentración y selló el triunfo y el billete mundialista con 12-10.