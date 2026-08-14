Las selecciones españolas de hockey quieren sorprender en el reto del Mundial

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones españolas masculina y femenina de hockey sobre hierba afrontarán con ganas de brillar el Mundial que acogerán Bélgica y los Países Bajos a partir de este sábado y hasta el domingo 30 de agosto, una cita donde no parten entre las principales candidatas a las medallas y con nuevo formato.

Los dos combinados nacional llegan animadas al gran evento de la temporada después de subir al podio en el Campeonato de Europa del año pasado, donde ambos fueron terceros, pero su ranking mundial les aleja un tanto de aspiraciones excesivamente ambiciosas.

La Copa del Mundo no ha sido un torneo que se le haya dado excesivamente bien a los 'Red Sticks', que llevan 20 años sin sumar un metal, el bronce de 2006, éxito que se añade a las platas de 1998 y 1971. Por su parte, las 'Red Sticks' sólo han celebrado una medalla, aunque no fue hace tanto, un valioso bronce en 2018.

El equipo que dirige Max Caldas arrancará el Mundial como la sexta del ranking mundial, lo cual no la sitúa entre las grandes favoritas, pero el hockey nacional siempre suele ser competititivo como demostró en París 2024 donde terminó cuarto. El principal objetivo será pasar el Grupo C, donde su gran rival será Australia, número cuatro del mundo, con Irlanda y Sudáfrica, teóricamente más asequibles. El combinado sudafricano será el primer oponente este domingo 16, para luego medirse a los 'Kookaburras' el martes 18 y cerrar con los irlandeses el jueves 20.

"Vamos a competir. Es que nosotros entendemos muy bien que podemos aspirar a mucho, pero hay equipos por encima nuestro del ranking a día de hoy, que tienen más derecho a pretender medallas. España va a jugar a ganar cada partido, que es diferente a ganarlos todos los partidos. Realmente les quiero ver competir porque creo que nos van a hacer sentir muy orgullosos como país de cómo lo van a hacer", advirtió Caldas en la web de la RFEH.

Por su parte, las 'Red Sticks', sextas del ranking mundial y con un equipo que mezcla veteranía con nuevas jugadoras que se estrenan en una gran cita, también tiene el principal objetivo de superar el primer grupo. Encuadradas en el C, se medirán a la coanfitriona Bélgica, tercera del mundo y principal oponente, Nueva Zelanda, décima, e Irlanda, decimotercera. El debut será también este domingo ante las irlandesas, mientras que las belgas serán las rivales el martes y las neozelandesas, el jueves.

"Para definir el objetivo seguimos siendo cerebrales y consecuentes con el contexto de la situación y de nuestro momento deportivo. A día de hoy, el ranking nos marca que estamos entre quintas y sextas. Creo que es nuestra posición real. El ranking cada vez nos está dando un reflejo más claro de cuál es la situación real de los equipos. Y en ese sentido, el objetivo que nos hemos marcado, también haciendo un análisis del formato y los rivales, es quedar entre las seis primeras", apuntó Carlos García Cuenca en la web de la RFEH.

A partir de ahí, el Mundial cambia su formato tradicional y en lugar de los habituales cuartos de final, las dos primeras selecciones de cada grupo se irán a un segundo de donde saldrán las semifinalistas y arrastrando los resultados cosechados. En ambos casos, el cruce sería con el B donde están Bélgica, Alemania, Francia y Malasia, en el caso masculino, y Alemania, Argentina, Estados Unidos y Escocia, en el caso femenino.