Las selecciones de hockey competirán en el Preolímpico de Valencia con "la máxima esperanza" de estar en París

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valencia presentó este martes el Preolímpico de Hockey sobre Hierba que acogerá entre el 13 y el 21 de enero y donde tanto la selección española masculina como la femenina acudirán con "la máxima esperanza" de conseguir la clasificación para los Juegos de París de este próximo verano.

El torneo fue presentado en las instalaciones municipales del Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró, que acogerá a las 16 selecciones, ocho en cada categoría, que lucharán por obtener una de las seis plazas, tres masculinas y tres femeninas, para los Juegos Olímpicos.

El acto contó con la presencia de Carlos García Cuenca, seleccionador del equipo nacional absoluto femenino; Santiago Deó, presidente de la Real Federación Española de Hockey (RFEH), Jesús Gracia, presidente de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana; y María López, capitana de la selección femenina, mientras que a nivel institucional estuvieron Rocío Gil, concejala de Deportes de la ciudad de Valencia; Pedro Cuesta, diputado de Turismo y Deporte; Luis Cervera, director general de Deporte de la Generaliza Valenciana, y Juan Miguel Ruin, director de la Fundación Trinidad Alfonso.

"Desde que se construyó este polideportivo en 2008 la selección siempre ha celebrado grandes competiciones internacionales. Vamos a ver si por tercera vez somos capaces de clasificar a los dos equipos, tengo la máxima esperanza porque veo trabajo e ilusión. Estoy convencido de que vamos a estar en los Juegos", destacó Santiago Deó en la presentación del Preolímpico.

Por su parte, el seleccionador nacional femenino Carlos García aseguró que las jugadoras están "cien por cien comprometidas porque no hay nada más importante que participar en unos Juegos". "Somos un cuerpo técnico relativamente nuevo y es una situación muy especial que no vamos a desaprovechar, hemos trabajado con un volumen de trabajo grande e intenso. En deporte no se puede asegurar casi nada, pero podemos anticipar que el esfuerzo y capacidad de sacrificio está garantizada", agregó.

Jesús Gracia, presidente de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana tiene claro que "para Valencia es un orgullo volver a acoger una nueva competición internacional". "Por tercera vez, acogeremos en Enteró un Preolímpico donde, esperemos, volvamos a ver a España clasificarse para los Juegos Olímpicos como ocurrió en la World Llague de 2015 y los Proclíticos de 2019", recordó.

Por su parte, Luis Cervera, director general de Deportes de la Generaliza Valenciana, manifestó que "es un orgullo como institución pública" que este torneo se celebre en Valencia. "Es el primer Preolímpico de tres (balonmano femenino y baloncesto masculino) que vamos a celebrar este año y quiero mandar todo mi apoyo a la selección española", afirmó.

Por último, Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de la ciudad, cree que cuentan con unas instalaciones municipales "magníficas y preparadas". "La ciudad está lista y tenemos ganas de disfrutar del mejor hockey del mundo y posicionarnos una vez más como líder en deporte", concluyó.