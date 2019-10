Simeone: "Me ocupa mejorar la parte ofensiva del equipo"

Actualizado 11/10/2019 1:04:10 CET

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress

"Griezmann sabrá estar en el Barça en el espacio donde le dejen entrar", dijo el entrenador colchonero

"Lo que hay que contarle a la gente es que estamos muy bien", añadió el 'Cholo' sobre la sequía de goles

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, negó este jueves de madrugada que le preocupe la sequía de sus goleadores, afirmando que sí le "ocupa mejorar la parte ofensiva del equipo" aunque a sus órdenes ya no éste Antoine Griezmann, de quien dijo que "sabrá estar en el espacio donde le dejen entrar" en el FC Barcelona.

"Me ocupa mejorar la parte ofensiva del equipo. El equipo tiene mucho mejor juego que otros años, aunque muchos no lo quieran ver", comentó Simeone en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER. "Estamos bien. Tenemos ocho o nueve fichajes, afrontamos un cambio generacional y con chicos que van a tener un futuro enorme", apostilló.

"La gente consume lo que lee. Está bueno poder acercarme acá y poder hablar un poco con ustedes. Todo es tan verborrágico y no hay tanto espacio para contar las situaciones como están en realidad", prosiguió antes de incidir en que su labor es dar a los fichajes veraniegos "los espacios que se merecen" en su plantilla.

"Nuestro trabajo es dar a esos jugadores la posibilidad de que puedan generar en un futuro ese espacio. Algunos ya han encontrado el paso, los Lodi, Trippier, João Félix...", enumeró. "Todo lo que relacionan al Atlético de Madrid son preocupaciones. Y lo que hay que contarle a la gente es que estamos muy bien", señaló.

"Es verdad que los números no son los que habitualmente han acompañado en su carrera a Morata o a Costa. Morata ha jugado menos que Diego. Cuando los dos vuelvan a estar en su estado más importante, el equipo dará un paso más importante del que ahora está haciendo. En defensa el equipo está bien, pero es verdad que el plus de calidad se lo tiene que dar Costa, Morata, João Félix, Lemar, Vitolo...", dijo.

De tal modo, quitó presión a la figura del joven João Félix como sustituto de Griezmann tras el fichaje de éste por el Barça. "Era un jugador casi Balón de Oro y lo comparamos con un chico de 18 años. João tiene un vendaval de situaciones y por suerte tiene la cabeza abierta", analizó.

"Es un chico humilde que ha venido a mejorar y que está abierto a escuchar. Entonces, le tenemos que contar lo que hay: 'Me van a criticar todo lo que haga con vos, aléjate de eso'", espetó sobre lo que le comenta al joven delantero portugués, convertido el pasado verano en el fichaje más caro en toda la historia del Atlético.

Además, sobre ser acusado de defensivo, el 'Cholo' se sinceró. "No me molesta. En el fútbol nadie tiene razón, todos podemos opinar, todos tenemos la posibilidad de expresarnos en la sensación que tenemos. Nosotros lo que tenemos que intentar es dar lo mejor con lo que tenemos", indicó al respecto.

"No me genera nada. Al contrario, estoy convencido de lo que quiero. Sé lo que necesita el club, conozco el ambiente del Atlético de Madrid y por eso se adónde quiero ir", recalcó, para luego agregar que su plantel está "en un proceso de reestructuración con chicos de 21 años".

Más tarde, destacó que el club colchonero recurrió al talonario "de a poquito" el pasado verano para reemplazar a Griezmann. "Con uno de 120 que no es Hazard, que tiene 30 años; es uno de 19, al que hay que hacerlo", aludió de nuevo a João Félix.

"Está en el lugar donde quería estar", valoró sobre Griezmann tras haberse convertido en culé. "Cuando uno está en una etapa en la que necesita estar en un lugar, pues ahí tiene que estar. Estará bien porque es un gran futbolista, tiene jerarquía, tiene juego, es humilde y sabrá estar en el espacio del grupo donde le dejen entrar", añadió.

"Griezmann es más difícil de sustituir porque es una posición más difícil de sustituir. Hoy todos ven a João en la posición de segundo delantero, pero yo creo que en su crecimiento hay que colocarlo con gente delante. Que ahí João pueda jugar viendo, porque tiene una perspectiva de juego que no tiene ninguno", describió el 'Cholo'.

Por otra parte, la salida de Lucas Hernández fue "la que más" le dolió en julio "porque era un chico de la cantera", situándolo al mismo nivel que Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Thomas Partey. "La perspectiva de futuro que veníamos haciendo con Lucas era la misma que veníamos haciendo con ellos", comentó mientras elogiaba a Thomas.

"Sabíamos que íbamos a todo esto que está pasando. Es parte de la renovación y lo asumimos dentro de la responsabilidad. Sentimos que el club es virgen, sentimos que aún tiene muchas cosas, que sigue creciendo y consecuentemente como equipo vamos a crecer. ¿Y qué se necesita? Tranquilidad y que no nos quieran confundir; que no nos quieran confundir, que no nos quieran confundir, ése es el camino", repitió.

Respecto a ser o no ser 'el equipo del pueblo', explicó que "es un tema reiterativo" y también "aburrido", al que no le dará más vueltas. "Siempre quieren buscar en cualquier cosa que uno diga algo para distorsionar cuál es la situación. Entonces, prefiero decir que Zidane estuvo perfecto en lo que dijo. Esto es una cuestión social, es una cuestión de piel", matizó.

"PARA GANAR TODO TIENES QUE PREPARAR LA MENTE"

"Me está faltando incorporar a Herrera, a Hermoso y a Llorente, porque los demás ya están. Tenemos que gestionar a Vitolo, que ha dado un paso adelante. Si le ponemos muchos partidos... es una cuestión de su físico", admitió. "Vos tienes que ganar todos los partidos. Y para ganar todos los partidos tienes que preparar la mente, no el físico", indicó.

"Tenemos un desafío muy grande. Éste es el desafío más grande desde que llegamos. Yo veo que la gente está inquieta. Todo este cambio le genera una duda y yo percibo que la gente está como mirando, en espera, y ahí es donde tenemos que trabajar", repitió.

"No hay por qué esconderse y no hay por qué no hablar. La gente necesita entender en qué momento estamos. Si piensan en la idea de que estamos en pelear por salir campeón... sáquensela. No, nosotros estamos por competir el siguiente partido con el Valencia y estamos por competir luego con los alemanes", reiteró.

Mientras, agregó que "la gente es ilusionista" e igualmente que "la gente convive con el crecimiento que está teniendo el club", delcual dijo que es "extraordinario" a todas las escalas. "Estamos en un equilibrio entre lo que nos está dando el club y lo que nosotros ahora le tenemos que dar al club", subrayó.

"¿Que si incomodo a alguien? Tengo varias puertas abiertas... Ya son ocho años y quiero que el club cada día sea más fuerte. Ganar o perder no me importa tanto; pero competir, competir siempre", afirmó Simeone de manera vehemente.

Así, volvió a responder sobre los escasos goles de su dúo atacante titular. "Si nosotros notamos un crecimiento en Diego Costa y Morata, tendremos posibilidades. ¿Quién tiene a Morata y Costa? Es difícil tener a dos delanteros como Morata y Costa. Pero claro, tienen que estar en el nivel que todos queremos", comentó.

Por último, contradiciendo a Enrique Cerezo, elogió la implantación del videoarbitraje. "Yo el VAR toda la vida, yo siempre, dame el VAR . Antes no había penales, había jugadas que eran penal y no pitaban penales. Y ahora te dice al árbitro: 'Cuidado, que va a haber penal'. Cuando se logre asentar mejor, salimos todos beneficiados", zanjó.