Sofía Miranda: "La clave está en que las instituciones apoyen a los deportes que no son rentables"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada del Área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, cree que "la clave está en que las instituciones apoyen a los deportes que no son rentables en sí mismos" para que estos puedan realizar grandes eventos porque "rentables hay dos deportes" en España, mientras que Ricardo Leiva, director de Deportes del COE, dejó claro que para albergar unos Juegos Olímpicos "si no hay apoyo de la ciudad y del país, no hay candidatura posible".

"Rentables hay dos deportes en nuestro país, el fútbol y el baloncesto. Creo que la clave está en eso, en que las instituciones apoyen a los que no son rentables en sí mismos para que puedan realizarse. De esa colaboración público-privada se benefician las federaciones, las empresas que patrocinan a esas federaciones y los ciudadanos", explicó este viernes Sofía Miranda durante la ISDE Sports Convention 2022.

La edil cree que esta relación es imprescindible porque "los dueños de las grandes instalaciones son las administraciones" y aseguró que lo ve "como un beneficio mutuo" porque las ciudades reciben "mucho" cuando organizan grandes eventos. "El turismo deportivo es un factor muy importante hoy en día", declaró.

Entre las principales dificultades para organizar grandes eventos, la concejala señaló a "los trámites burocráticos" y a "la financiación". "Al Ayuntamiento de Madrid le resulta imposible organizar un Mundial de Atletismo por 14 millones de euros, así que también tenemos que plantearnos qué mensaje queremos transmitir al hacer estos eventos. Yo creo que ahora ahí está el gran reto", afirmó Sofía Miranda.

También fue crítica con "cómo los políticos entienden el deporte". "Yo he visto a muchos políticos interesarse sólo por el deporte cuando cierto deportista gana no sé qué medalla, y eso es tirar piedras contra mi propio tejado. Pero esto es sólo la punta del iceberg porque gestionar el deporte es un trabajo mucho más profundo. Nos tenemos que plantear qué futuro le estamos dando a nuestros deportistas cuando nos hacemos la foto con ellos, pero luego dejan de ganar medallas, esa es una situación que nos tenemos que plantear", subrayó.

Sofía Miranda participó en de la mesa redonda que trataba el tema de 'Cómo Organizar un Evento Deportivo' durante el ISDE Sports Convention 2022 (ISC) organizado por ISDE, LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid, y en la que también participaron el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, el director de Deportes del Comité Olímpico Español, Ricardo Leiva, el director de Comunicación de la Fundación Trinidad Alonso, Julián Lafuente, y el CEO del Wizink Center, Manuel Saucedo.

Francisco Blázquez recalcó que como la selección española "es de todos" su deber es que "esté en la mayoría de sitios posibles" y "dejar un poso en ellos". "Hoy en día el mayor reto, al margen de conseguir la financiación, es crear un espectáculo que sea atractivo para el ciudadano y que no sea sólo un partido que empieza con la pitada del árbitro y termina y nos vamos todos", argumentó.

"Ahora me enfrento a la lucha con las instituciones, el ejemplo lo tuvimos en el Mundial Femenino y lo tendremos con el Campeonato Europeo del 2028. Los eventos se conceden con un tiempo muy importante, de ocho a diez años y los cambios políticos hacen cambiar de dirección estas organizaciones. Y el apoyo de las administraciones es muy importante porque al final también lo que consigues es dar un apoyo al ciudadano", destacó Blázquez.

Además, el presidente de la Federación Española de Balonmano explicó que se generó "un millón de euros" en el Mundial de Balonmano Femenino organizado en España el año pasado. "Me hace sentirme muy orgulloso y me hace pensar que el deporte femenino da beneficios", declaró Francisco Blázquez.

Por su parte, el director de Deportes del Comité Olímpico Español, Ricardo Leiva, recordó que, para él, "uno de los factores más importantes" para organizar un gran evento es "que te den la potestad" de organizarlo.

Sobre la relación con las administraciones públicas, fue muy claro. "En algunos casos no es que sea necesaria, es que es imprescindible, y no solo en la parte económica. En unos Juegos si no hay apoyo de la ciudad candidata y del país candidato, no hay candidatura posible", comentó.