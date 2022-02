Solgar lanza la campaña de las proteínas 'Whey To Go', que aumentan la masa muscular.

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de suplementos naturales Solgar ha lanzado junto al actor Maxi Iglesias la nueva campaña de las proteínas 'Whey To Go', que ayudan a la conservación y aumento de la masa muscular del deportista y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, según informa en un comunicado.

Maxi Iglesias es conocido, además de por su profesión, por promover un estilo de vida saludable basado en el ejercicio y en una alimentación sana y equilibrada. Tener una buena salud tanto física como mental es imprescindible para poder afrontar el ritmo diario y dar el máximo en cada uno de sus rodajes.

Iglesias entra a formar parte de la vida saludable que propone Solgar al igual que han hecho otros personajes conocidos como Jesús Calleja, Xuan Lan, Vicky Martín Berrocal, Anne Igartiburu, Mercedes Milá, Sílvia Abril, Ariadne Artiles, Xevi Verdaguer, e influencers del mundo de la nutrición como Marta Vergés, Carla Zaplana y Gloria Carrión.

'Whey To Go' es una proteína en polvo de Solgar, que procede de suero de leche de vacas criadas al aire libre en pastos de Nueva Zelanda a las que no se les administran hormonas de crecimiento bovino recombinante (rBGH) ni antibióticos.

Sin gluten, trigo, soja, levadura, edulcorantes ni sabores artificiales, es una fuente de proteína que contiene los nueve aminoácidos esenciales, y está disponible en sabor chocolate, vainilla y sin sabor y en dos tamaños diferentes.