Starvie presenta su colección de palas en la 'Testea Guide Padel 2026' ordenada por rendimiento

La jugadora Tamara Icardo con una pala de pádel de la marca Starvie. - STARVIE

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Starvie ha presentado su nueva colección de palas de pádel tras ser evaluada en la 'Testea Guide Padel 2026', publicación elaborada mediante pruebas de laboratorio y criterios objetivos que ha analizado los modelos de la marca y los ha clasificado en función de su manejabilidad, 'feeling' y reactividad.

Con este análisis técnico, la firma busca facilitar a cada jugador la elección de la pala que mejor se ajusta a sus necesidades y estilo sobre la pista. En lo relativo a la manejabilidad, el estudio ha detallado la fuerza requerida para mover cada pala.

El modelo Kenta+ se sitúa como la opción que exige un menor esfuerzo y disminuye la fatiga, seguida por la Astrum+, que favorece las transiciones entre defensa y ataque. En un nivel intermedio se encuentra la Raptor+, mientras que la Black Titan y la Triton Balance+ demandan más exigencia física a cambio de mayor pegada.

La opción más exigente en este apartado ha sido la Triton Power+, orientada a jugadores de mayor nivel técnico. En cuanto al 'feeling' o sensación de impacto, el informe ha evaluado factores como la firmeza, la absorción de vibraciones y el tamaño de la zona dulce.

La pala Kenta+ ha registrado la respuesta más cómoda y tolerante ante golpes descentrados gracias a su amplio punto dulce. Por su parte, Astrum+, Raptor+ y Triton Balance+ han ofrecido un tacto equilibrado en golpeos centrados, mientras que Black Titan y Triton Power+ han mostrado una respuesta más seca, con menor zona dulce pero mayor precisión y firmeza.

Respecto a la reactividad, la guía ha examinado tanto la salida de bola a baja velocidad como la potencia generada en remates y golpes ofensivos. Los modelos Astrum+, Raptor+ y Triton Balance+ han destacado por brindar una mayor salida de bola sin apenas esfuerzo en tiros suaves.

Por el contrario, la Triton Power+ ha destacado como el modelo de mayor contundencia en acciones de alta velocidad, acompañada por la Black Titan, que también aporta potencia pero con una menor exigencia técnica. De este modo, la marca ha articulado una gama adaptada a perfiles que van desde quienes priorizan el confort y la precisión con Kenta+ hasta los jugadores de ataque directo con Triton Power+.