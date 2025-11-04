Technogym presenta Sand Stone, su nueva identidad para el bienestar más exclusivo.

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de equipos conectados para el entrenamiento y el bienestar Technogym presenta 'Sand Stone', su nueva identidad para los espacios interiores más exclusivos y que está caracterizada por una estética cálida, texturizada y envolvente que combina autenticidad e innovación.

La colección Sand Stone de Technogym ofrece una estética renovada inspirada en la naturaleza, combinando un diseño cuidadoso y materiales avanzados para diferenciar y elevar el diseño de los espacios de bienestar más exclusivos.

La autenticidad y la calidez de la típica piedra arenisca mediterránea dan lugar a una paleta versátil y sofisticada, capaz de combinar rendimiento, sostenibilidad y elegancia atemporal en una amplia variedad de contextos de bienestar premium.

Los tonos neutros y los acabados meticulosamente diseñados permiten que los productos se combinen perfectamente con la madera, la piedra y otros materiales de alta calidad, creando espacios auténticos y envolventes.

La oferta estética versátil y transversal de Sand Stone es la única que permite crear espacios de bienestar de pared a pared que incluyen productos para el entrenamiento cardiovascular, de fuerza y funcional en un completo ambiente familiar.

Esto crea un entorno refinado en el que el diseño y el rendimiento se fusionan en una experiencia a través de diferentes líneas y productos como Technogym Checkup, Artis cardio, Artis strength, Biostrength, hasta Personal Tools y Technogym Reform.

Diseñado tanto para hogares como para espacios de bienestar de alta gama en hoteles, complejos residenciales y gimnasios, Sand Stone permite crear ambientes muy distintivos. Cada espacio se convierte en una oportunidad para comunicar calidad, refinamiento y un enfoque consciente del bienestar.

La innovación de Sand Stone se extiende a sus materiales y acabados, diseñados para fomentar una conexión renovada con la naturaleza a través de texturas, colores y sensaciones inspiradas en el mundo natural.

Las carcasas del producto están fabricadas con un innovador material plástico que contiene un 2-3 por ciento de mica natural para conseguir un efecto texturizado que recuerda a la piedra auténtica. El 30 por ciento de estos componentes procede de materiales reciclados para reducir el impacto de la producción.

Los marcos y las incrustaciones con acabado de titanio metalizado expresan tanto lujo como tecnología, inspirados en los objetos de alta tecnología más emblemáticos del diseño contemporáneo.

Además, todas las superficies táctiles que entran en contacto directo con el usuario, como los mangos y los asientos de cuero vegano, están fabricadas con un material opaco y cálido, agradable al tacto, diseñado para una interacción natural y cómoda.

Igualmente, la presencia de las vetas naturales de la madera refleja la dimensión más orgánica y viva del material -en los mangos de Personal Tools y en el marco de Technogym Reform-.

Juntos, estos elementos crean un lenguaje de diseño holístico y exclusivo, compuesto por tonos cálidos y acogedores que invitan a todo el mundo a entrenar sin intimidaciones, ofreciendo a los usuarios una experiencia de bienestar única y a los operadores la oportunidad de crear espacios únicos y diferentes.

Con más de 2.500 empleados, Technogym está presente en más de 100 países. Más de 70 millones de personas se entrenan con los equipos Technogym en 100.000 centros Wellness y 500.000 domicilios particulares en todo el mundo. Technogym ha sido nombrado por décima vez Proveedor Oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.