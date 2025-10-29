La termorregulación, la clave oculta del rendimiento outdoor

Con más de tres décadas de innovación, Lurbel lidera la investigación en termorregulación textil para optimizar el entrenamiento. - LURBEL

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mantener una temperatura corporal estable es uno de los mayores retos del deporte practicado al aire libre, pues el calor excesivo acelera la fatiga y el frío reduce la capacidad muscular y aumenta el riesgo de lesión del deportista especialmente en la temporada de otoño-invierno.

En este contexto, la ropa deja de ser un simple complemento para convertirse en una herramienta activa de rendimiento. Desde Ontinyent, Valencia, la marca española Lurbel, fundada en 1992, lleva más de tres décadas investigando cómo lograr esa termorregulación óptima a través del textil técnico.

La clave está en la combinación de fibra, estructura y densidad del tejido. Gracias a su departamento propio de I+D, Lurbel controla todas las fases del proceso -desde la investigación de fibras hasta la confección final-, desarrollando tecnologías exclusivas que actúan directamente sobre el equilibrio térmico del cuerpo.

En las prendas de primera capa, esta investigación se traduce en el uso de diferentes tipos de fibras con funciones específicas: las multicanales (Dry), para una máxima transpiración; las circulares (Round), que ofrecen equilibrio entre transpirabilidad y aislamiento térmico; las circulares huecas (Hollow), que aportan mayor retención del calor; y la lana Merino, que proporciona termorregulación natural.

La marca valenciana trabaja con un sistema de cuatro densidades de tejido, adaptadas a diferentes intensidades y condiciones climáticas. Cada nivel responde a una necesidad térmica concreta: desde máxima ventilación para climas cálidos hasta aislamiento extremo en condiciones adversas.

Esta clasificación se traduce en líneas como FeelCool, FeelThermo Tech, FeelThermo Plus y FeelThermo Xtrem, que orientan al deportista según su nivel de exigencia térmica.

En el corazón de este desarrollo se encuentran tecnologías propias como tecnología IDT Neo Recycled, una evolución sostenible que combina fibra multicanal (Dry) con poliéster reciclado ionizado con bambú carbonizado, ofreciendo una gran capacidad termorreguladora, secado rápido y alta transpirabilidad, incluso en actividades de alta intensidad.

Además, las prendas de Lurbel integran estructuras bidireccionales y sin costuras, zonas de ventilación estratégicas e hilados ionizados con plata que actúan como barrera antibacteriana y antiolor. La densidad del tejido determina su comportamiento: las zonas más compactas retienen el calor, mientras que las de menor densidad favorecen la evacuación del exceso térmico y la humedad.

El resultado es un textil que no solo cubre sino que colabora activamente con el cuerpo del deportista. Ayuda a mantener su temperatura estable, evita el sobrecalentamiento, mejora la sensación de comodidad y reduce la fatiga.