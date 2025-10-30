The North Face invita a afrontar el mal tiempo con la colección 'Warmth& Protection'

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de ropa y equipamiento para actividades al aire libre The North Face presenta su colección 'Warmth&Protection' para afrontar cualquier previsión meteorológica incluso en los días más fríos de la temporada de otoño-invierno.

Compuesta por prendas que combinan calidez, calidad y versatilidad en siluetas atemporales y fabricadas con materiales de alto rendimiento, esta colección garantiza protección y estilo en cualquier entorno para el deportista.

En las cimas o en las calles de la ciudad, en el campamento base o en las paradas de autobús, el deportista podrá afrontar los cambios meteorológicos con un equipo diseñado para salir de la zona de comodidad.

La colección 'Warmth&Protection' incluye chaquetas inspiradas en la tradición, creadas para las condiciones más frías, tanto en la naturaleza como en la ciudad. Diseñadas con siluetas atemporales y forradas con plumón reciclado que proporciona calor adicional sin peso extra, permiten moverse con libertad sin dejar de proteger.

The Warmth&Protection incluye la chaqueta The North Face Mountain Down Jacket, el icono que estableció el estándar en protección impermeable que se reinventa con esta chaqueta con aislamiento de plumón y tejidos Dryvent con costuras selladas que protegen de los agentes externos.

Las cremalleras de ventilación en las axilas ayudan a mantenerse cómodo ante los cambios de temperatura, y el relleno de plumón reciclado de 600 cuins ofrece una calidez ligera.

The North Face Hydrenalite City Down Hooded Parka, con un diseño preparado para cualquier clima, un aislamiento ultracálido y una gran versatilidad, la Hydrenalite permite afrontar los cambios meteorológicos con total comodidad.

Confeccionada con tejidos duraderos y repelentes al agua sin PFC, ofrece protección y rendimiento sin renunciar al estilo. Para disfrutar de la misma prenda tanto para ir al trabajo por la mañana como para salir por la noche, gracias a su resistente cremallera frontal bidireccional, capucha ajustable y ligero relleno de plumón reciclado de 700 cuins.

Y The North Face Expedition GTX 3-in-1 Down Parka, una parka de plumón 3 en 1 combina una chaqueta exterior Gore-Tex con otra chaqueta interior unida mediante botones a presión, para ofrecer una protección superior frente a las inclemencias del invierno.

Diseñada con tejidos duraderos y repelentes al agua sin PFC, incorpora una cremallera central VISLON* bidireccional, capucha ajustable y está forrada con plumón ligero reciclado de 700 cuins, proporcionando un aislamiento ultracálido y comodidad.