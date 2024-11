Archivo - The North Face presenta la colección UE con prendas funcionales y versátiles para el deportista urbano.

La marca de material deportivo especializada en las actividades al aire libre The North Face presenta su colección UE, compuesta por prendas funcionales y versátiles que se adaptan tanto a la vida urbana como a las aventuras en la montaña bajo el lema 'Beyond The Horizon'.

The North Face UE combina la practicidad para la vida en la ciudad con la capacidad de afrontar cualquier desafío al aire libre gracias a sus prendas versátiles. Con el espíritu de explorar sin límites, la marca presenta una cápsula de prendas de capa de protección exterior que fusiona creatividad y diseño.

Liderada en la región de Asia-Pacífico, esta colección homenajea las raíces de la marca con piezas funcionales cuidadosamente elaboradas para adaptarse a las condiciones cambiantes de la ciudad, inspirándose a explorar cada rincón y vivir nuevas experiencias para dejar su huella.

La funcionalidad de las capas exteriores con una nueva versión de la tecnología DryVent y Pertex ofrecen una protección avanzada contra la lluvia, mientras que el relleno de plumón de ganso de 700 cuins de gran calidad proporciona una calidez fiable y ligera.

La cápsula permitirá desafiar las inclemencias del tiempo con diseños elaborados para afrontar los próximos meses de invierno. Reflejando el carácter urbano con una confección impactante y tonos inspirados en la tierra, los productos ofrecen comodidad, versatilidad y practicidad para guardarlos.

Las piezas esenciales de la colección, disponible desde este jueves, incluyen las chaquetas Layering Down, Handshell Poncho y la Heavy Weight Mountain Down para ir de la ciudad a la naturaleza.