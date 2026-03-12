Theragun presenta su oferta para cada tipo de corredor en el inicio de la temporada de maratones. - THERABODY

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de tecnología de bienestar Therabody presenta su oferta de dispositivos de terapia percusiva Theragun para cada tipo de corredor en el inicio del calendario de las medias y maratones en la temporada atlética.

Entrenamientos intensos, tiradas largas y acumulación de kilómetros ponen a prueba músculos y articulaciones, haciendo que la recuperación sea tan importante como las propias sesiones de entrenamiento.

Para ayudar a preparar el cuerpo y recuperarlo después del esfuerzo, Therabody reúne su gama de dispositivos Theragun: herramientas de masaje percusivo diseñadas para aliviar la tensión muscular, mejorar la circulación y acelerar la recuperación tras el ejercicio.

Este año, la marca propone una guía sencilla para encontrar el Theragun perfecto según las necesidades de cada runner, así el Theragun PRO Plus es la opción más avanzada para los corredores que se entrenan intensamente o preparan largas distancias.

Combina masaje percusivo profundo con terapias adicionales como calor, vibración, frío o luz LED roja, creando tratamientos completos para aliviar la tensión muscular y favorecer la recuperación tras el esfuerzo. Su diseño ergonómico y sus múltiples accesorios permiten trabajar diferentes grupos musculares y adaptar cada sesión a las necesidades del entrenamiento.

El Theragun Prime Plus combina el masaje percusivo con un cabezal de calor integrado que ayuda a estimular la circulación, relajar los músculos rígidos y acelerar la recuperación tras el entrenamiento. La combinación de ambas terapias puede proporcionar alivio muscular más rápido que la percusión sola, ayudando a preparar el cuerpo antes de correr o a reducir la rigidez después de una sesión exigente.

Por su parte, el Theragun Mini Plus es la opción para los que viajan a carreras o se entrenan fuera de casa por ser una solución compacta y portátil sin renunciar a la eficacia del masaje percusivo. Su tamaño reducido lo convierte en el compañero ideal para llevar en la mochila o en la maleta de competición, ayudando a aliviar la tensión muscular antes o después de correr.

Por último, el Theragun Sense, de segunda generación, está diseñado para quienes buscan un enfoque más global del bienestar. Además del masaje percusivo, incorpora funciones pensadas para la relajación y el manejo del estrés, ayudando a equilibrar la recuperación física con el bienestar mental, un factor clave durante la preparación de una maratón.