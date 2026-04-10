Tolón destaca los éxitos en el Mundial de atletismo indoor: "Habéis brillado con luz propia"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado los éxitos en el Mundial de atletismo de pista cubierta en Polonia. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FP Y DEPORTES

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha recibido este viernes a una delegación de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para reconocer los éxitos del equipo nacional en el reciente Campeonato del Mundo de pista cubierta en Torun (Polonia).

En un acto celebrado en la sede del ministerio, Milagros Tolón ha recordado que las cinco medallas conseguidas en Polonia representan "la segunda mejor actuación de la historia" en un Mundial bajo techo y son el fiel reflejo de que "el atletismo español brilla con luz propia".

"Es muy gratificante comprobar que cuando las cosas se piensan y se hacen bien, los resultados acompañan. Que cuando todos remamos en la misma dirección, desde el respeto y la lealtad, los triunfos llegan", ha abundado la titular de la cartera de Deportes en presencia de la capitana del equipo en la pasada cita mundialista, Paula Sevilla, y de las también medallistas Carmen Avilés, Daniela Fra, Blanca Hervás y Rocío Arroyo.

Todas ellas contribuyeron a la histórica actuación de los atletas españoles, saldada con cinco 'metales': el oro de Mariano García en 1500; las platas de Quique Llopis en 60 vallas y del relevo 4x400 mixto; y los bronces de Mohamed Attaoui en 800 y del relevo 4x400 femenino.

En el plano global, el equipo español ocupó la sexta plaza del medallero. La directora ejecutiva de la RFEA, Carlota Castrejana, ha destacado el gran momento del atletismo español. Un "deporte de deportes" en el que, como ha señalado, "el secreto del éxito es el trabajo en equipo".

Por su parte, la capitana de la expedición española en Torun y doble medallista, Paula Sevilla, ha recordado la gran actuación de todos los miembros de la selección, cuya "actitud en la pista marca la diferencia y crea una marca España en la que otros países ya están fijándose". La atleta castellanomanchega también ha puesto en valor el papel de los deportistas más jóvenes, que "ya tienen colgada una medalla mundial".

En la recepción también ha estado presente la presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la Real Federación Española de Atletismo, Maribel García.

La recepción celebrada en la sede del ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes subraya el "compromiso del Gobierno" de España con el fortalecimiento del modelo federativo, ya que en los casi ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez las federaciones han recibido más de 876 millones de euros a través del CSD.

"Si comparamos 2025 con 2018, la financiación casi se ha duplicado", afirmó Tolón. Parte de esa ayuda se ha destinado, a través del programa CSD Team España, al Plan Nacional de Relevos. "Es un gran proyecto, a la vista está, que está llevando a esta especialidad a sus mejores resultados", reflexionó la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.