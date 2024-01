Toni Bou: "Siempre estoy obligado a ganar"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda Team) no esconde que, después de dominar su deporte los últimos 17 años, se ve "obligado siempre a ganar", pero también tiene claro que "hay que disfrutar" de lo que ha vivido porque "algún año se acabará", mientras que se muestra satisfecho de haber renovado cuatro años más con su equipo por la "tranquilidad" que le da tener esta confianza.

"Los objetivos son conseguir el máximo de victorias y luchar por los dos campeonatos, siempre estoy obligado a ganar. También somos realistas y llevamos 17 años consecutivos ganando, algún año se acabará, así que hay que disfrutarlo", señala Bou en una entrevista facilitada este jueves por su equipo.

El catalán mira "atrás" y considera que es "increíble" todo lo que han "conseguido". Nos mantenemos en forma, por lo que tenemos los mismos objetivos y quiero disfrutar de lo que me queda de carrera deportiva", admite.

Del 2023, Bou le da "más valor al Mundial Outdoor porque fue un inicio muy duro". "Después de seis carreras estábamos empatados con Jaime Busto. Todo estuvo muy apretado y, además, costó encontrar el camino con la moto. A mitad de temporada creo que hicimos un buen cambio; el equipo me dio lo que necesitaba y gracias a ello hicimos un final de temporada muy bueno", se sincera el piloto español

Ahora, antes de afrontar una nueva temporada a sus 37 años, se sigue esmerando en "trabajar al máximo". "Es importante cuidar bien las lesiones porque con 37 años es más difícil recuperar y ahí es donde los jóvenes tienen más ventaja, aunque este último año me he sentido bastante bien y hemos tenido pocos sustos, algo que normalmente no me pasa porque soy un piloto agresivo y me cuesta controlar. Pero sigo con ganas de pelearme con los jóvenes que vienen apretando y eso es una motivación", remarca.

Y uno de esos jóvenes son su compañero Gabriel Marcelli o Jaime Busto. "Veo una muy buena evolución de Gabri y está listo para luchar por el campeonato. Jaime también ha hecho una temporada 2023 muy buena y viene en evolución, es un piloto muy potente, con mucho talento", detalla.

"Será interesante ver la lucha entre los jóvenes y poder estar por el medio, es algo que también me divierte. Como te digo, veo un Gabri que no para de evolucionar, hizo un final de temporada 2023 muy fuerte, sobre todo en el 'indoor'. Veremos este 2024", añade al respecto sobre el piloto gallego.

Sobre sus marcas en este deporte, en el que todavía no tiene el récord de podios, reconoce que "los récords son algo emocionante, divertido y que te motiva cuando estás cerca de conseguirlo". "Pero durante mi carrera nunca me he fijado en tema de récords. He ido siempre carrera a carrera concentrado en lo que tenía que hacer y no despistarme o perder el foco por conseguir ciertas cifras", puntualiza.

La acción comenzará en Barcelona con la primera prueba de X-Trial el 4 de febrero, una cita "siempre especial" por ser en casa y notar "el cariño de la gente". "Eso es algo que da una motivación extra. Además, es una de las citas importantes de la temporada, porque es la primera, así que daremos nuestro máximo para conseguir el mejor resultado y dar un buen espectáculo", desea el catalán.

"ME DA TRANQUILIDAD QUE EL REPSOL HONDA TEAM CONFÍE EN MÍ CON 37 AÑOS"

Bou renovó recientemente con el Repsol Honda Team por cuatro años más, un acuerdo que celebra por seguir en un equipo con el que tiene una relación "como la de una familia". "Desde que llegué, haber podido estar 17 años ganando es algo mágico y creo que por ambas partes es algo impresionante. Renovar cuatro temporadas a los 37 años es algo que pocos equipos harían, así que como he dicho antes, a seguir disfrutando y a darlo todo", subraya.

"Que el equipo confíe en mí es algo muy bueno, me da tranquilidad. Creo que me lo he ganado durante mi carrera; ellos se han ganado mi confianza y yo la suya, es algo bonito seguir juntos. Sabemos que se pueden perder Mundiales y podríamos haberlos perdido durante estos 17 años, pero esto es el deporte, hemos tenido suerte de vivir algo increíble y solo tengo palabras de agradecimiento para Honda y Repsol", recalca el de Piera.

Actualmente, lleva dos años trabajando con el expiloto japonés Takahisa Fujinami, con el que compartió equipo y que ahora es su 'jefe' como 'Team Manager'. "Con 'Fuji' es muy fácil trabajar porque tenemos muy buena relación. En los últimos años como compañeros ya trabajábamos mano a mano y estar con él con este nuevo rol es un orgullo para mí. Lo estamos disfrutando, viviéndolo de la mejor manera y hemos conseguido juntos cuatro títulos, así que es algo increíble también para él", confiesa el español.