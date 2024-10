Topuria: "A ver si me he equivocado y tengo que noquear a Tebas"

Ilia Topuria posa en el photocall de la primera edición española del festival Forbes 30 Under 30, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a 27 de septiembre de 2024, en Madrid (España)

Ilia Topuria posa en el photocall de la primera edición española del festival Forbes 30 Under 30, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a 27 de septiembre de 2024, en Madrid (España) - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

El luchador lamenta que el horario del Madrid-Barça coincida con su combate contra Holloway

Tebas respondió: "Soy más difícil de tumbar que organizar el Clásico a la hora que todo el mundo quiere"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria se confesó dolido por la posibilidad de que su combate de este sábado en Abu Dabi por el cinturón del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC) coincida con el Clásico del fútbol español entre el Real Madrid y FC Barcelona, señalando a Javier Tebas por el horario.

"A ver si me he equivocado y a ver si en vez de noquear a Holloway tengo que noquear al responsable que puso ese partido en la misma hora, en el mismo día que mi combate cuando se sabía hace un par de meses. Vamos a por Javier Tebas el próximo", dijo en rueda de prensa este miércoles.

Topuria pone en juego el cinturón, que ganó en febrero, ante el estadounidense Max Holloway en el Etihad Arena de la capital de Emiratos Árabes Unidos. El luchador es consciente de que muchos aficionados estarán pendientes del Clásico, a partir de las 21.00, aunque su pelea podría retrasarse entre distintos combates.

"Gracias por el apoyo, tampoco les voy a decir que no vean el partido y vean mi combate. A mí me duele, que a los amantes del deporte no les hayan dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos. Que disfruten de lo que quieran y gracias por el apoyo", añadió un Topuria que encontró la respuesta de Tebas.

El presidente de LaLiga reaccionó en su cuenta de la red social 'X'. "No sabía que me tenías en tus planes de nocaut. Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar el Clásico a la hora que todo el mundo quiere. Pero a Max Holloway dale con todo", escribió Tebas, mencionando las palabras de Topuria.