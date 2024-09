Las tormentas mueven la 'final' entre Alinghi y Orient Express en la America's Cup al lunes

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tiempo amenazante de tormentas en Barcelona, junto al viento cambiante, obligó finalmente al comité de regatas y a su director a cancelar las regatas de este domingo y mover al lunes el final de la Round Robin 2 de la Louis Vuitton Cup de la America's Cup de Barcelona, con la 'final' indirecta entre el Alinghi suizo y el Orient Express francés como principal atractivo.

Un viento del norte que ha cambiado hacia el este ha provocado importantes chubascos y la amenaza siempre presente de tormentas procedentes de las colinas del norte de la ciudad, con riesgo de tormenta eléctrica cerca del campo de regatas, por lo que el director de regata, Iain Murray, ordenó a los barcos el regreso a puerto y, así, dejar la acción para el lunes.

No obstante, el Orient Express francés clavó la proa durante los entrenamientos y se vio obligado a regresar a su base para reparar daños estructurales no especificados, añadiendo algo de incertidumbre y nervios para este lunes, cuando deberán ganar al INEOS Britannia y esperar una derrota del Alinghi Red Bull ante el líder de esta 'Round Robin', el Luna Rosa Prada Pirelli italiano, para no verse eliminados de la Louis Vuitton 37ª America's Cup.

Italianos y británicos podrían empatar en el primer puesto si los británicos ganan a Francia y los italianos pierden contra los suizos. Eso también provocaría un enfrentamiento por el primer puesto en las semifinales de la Louis Vuitton Cup, en el que el ganador obtendría una ventaja significativa al poder elegir tanto a su rival como el lado de entrada en la regata inaugural.

Quien encabece la clasificación tras el segundo Round Robin anunciará su rival en la rueda de prensa programada para el viernes 13 de septiembre a las 11.00 horas.