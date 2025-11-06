Torrent (Valencia) reúne este sábado a cerca de 30 jóvenes paralímpicos en el 'Draft Paralímpico'

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad del Deporte de la localidad valenciana de Torrent será el punto de encuentro este próximo sábado para alrededor de 30 jóvenes con discapacidad que participarán en el 'Draft Paralímpico', una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE), con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso y de CaixaBank, con el objetivo de conocer sus aptitudes e introducirlos en el deporte que mejor se ajuste a sus perfiles.

Según indicó este jueves en nota de prensa el CPE, por la mañana, los chicos y chicas con discapacidad física, visual o parálisis cerebral realizarán diferentes pruebas y juegos con el objetivo de medir sus capacidades, mientras que por la tarde tendrán la oportunidad de probar algunos de los diez deportes que se les ofrecerán: atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, natación, piragüismo, remo, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de conocer los testimonios de grandes estrellas del deporte paralímpico como el laureado ciclista Ricardo Ten, el triatleta Héctor Catalá y la atleta Judith Tortosa.

En la inauguración de la jornada intervendrán el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; el director de Instituciones de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, Jaime Casas, y el director general del CPE, Francisco Botía, así como representantes de la corporación municipal.

Este 'Draft Paralímpico' es posible gracias a la Fundación Trinidad Alfonso, entidad que está concediendo un fuerte apoyo al deporte valenciano desde 2013, y a CaixaBank, que impulsa el programa del CPE 'Nuestra Próxima Estrella', destinado a la captación de talento joven.

En esta ocasión, la organización de la jornada correrá a cargo de Relevo Paralímpico Comunitat Valenciana, una iniciativa conjunta del gobierno autonómico y el CPE, en coordinación con las federaciones paralímpicas, cuyo objetivo es precisamente la localización y captación de jóvenes con discapacidad para iniciarlos en la práctica deportiva.

Además, en la celebración de esta jornada colaboran las federaciones paralímpicas territoriales, el Cermi-Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent y la asociación Apda Aspe y su proyecto Lanzadera deportiva, entre otras entidades.