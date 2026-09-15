Toyota, patrocinador de la NFL en España por segundo año consecutivo. - TOYOTA

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La NFL regresa a Madrid y Toyota volverá a ser por segundo año consecutivo patrocinador oficial de la competición de fútbol americano en España, con el partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons el próximo 8 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

Según un comunicado, la renovación de esta colaboración permitirá a Toyota y a la NFL "seguir conectando con nuevas audiencias, mientras Toyota continúa trabajando para construir una marca más relevante, cercana y aspiracional".

Francisco Berrocal, presidente y CEO de Toyota España, se mostró "muy orgulloso" de continuar por segundo año consecutivo como patrocinador oficial de la NFL en España. "Esta alianza nos permite acercarnos a nuevas generaciones y formar parte de uno de los grandes acontecimientos deportivos que se celebran en nuestro país", celebró.

"Para Toyota, colaboraciones como esta son una oportunidad para acercar la marca a las personas a través de experiencias relevantes, compartiendo valores como la superación, el trabajo en equipo y la innovación", agregó.

Por su parte, Rafa de los Santos, director de NFL España, explicó que "España se ha convertido en uno de los mercados más interesantes para la NFL y socios como Toyota son una parte fundamental de este crecimiento". "Toyota comparte nuestra ambición de llegar a una nueva generación de aficionados y de hacer del partido de la NFL en Madrid una experiencia que comience mucho antes del 'kickoff' y se prolongue mucho después de la última jugada", sentenció.

De esta forma, Toyota apuesta por la NFL para "acercar la marca a nuevas generaciones de aficionados, situando las experiencias y el entretenimiento en el centro de su activación". La presencia de la marca japonesa durante el partido estará acompañada de diferentes experiencias y activaciones para que los aficionados puedan disfrutar de todo el universo NFL antes, durante y después del encuentro, según el comunicado.